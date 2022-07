Alcaldesa Hassler anuncia acciones legales por incidentes en el Instituto Nacional

Los incidentes dejaron a un adolescente de 17 años detenido. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dinamo 25 de julio 2022 · 11:39 hs

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), anunció que presentará acciones legales tras los serios incidentes registrados en el Instituto Nacional, durante la primera jornada de clases presenciales tras las vacaciones de invierno.

La jefa comunal reconoció que los actos violentos -que incluso derivaron en la quema de un toldo de un local comercial cercano-, empañaron el retorno a las actividades escolares, enfatizando que los jóvenes que están detrás de los ataques corresponden a un grupo “acotado, pero muy violento” de la comunidad.

“Hay un grupo acotado, cerca de 30 jóvenes, que lamentablemente no tienen una valoración por la educación pública. Aquí no hay reivindicaciones, no hay demandas educativas, sino que simplemente un grupo acotado que actúa de manera violenta”, señaló la autoridad al canal 24 Horas.

Hassler precisó que presentarán las acciones legales necesarias por los actos cometidos tanto dentro como en las inmediaciones del establecimiento.

"Seguiremos el diálogo con la mayoría, con quienes ya hemos logrado resultados. Pero se ven empañados por estos hechos que no tienen intención de mejorar la educación pública, sino que solo perjudicarla", dijo.

La alcaldesa aseguró además que "presentaremos todas las acciones que correspondan, porque, a diferencia de otros años, hemos logrado separar estas situaciones de la gran mayoría, donde todos no avalan estas situaciones".

Los incidentes se registraron en la calle Arturo Prat, cerca de la Alameda, en donde un grupo de individuos levantó barricadas y se enfrentó con Carabineros lanzando bombas molotov. En medio de esto, la policía uniformada detuvo a un adolescente de 17 años quien estaba vestido de overol blanco.

En paralelo, se registraron otros enfrentamientos en los alrededores del Liceo Barros Borgoño, también en la comuna de Santiago. Allí también se registraron a sujetos con overoles blancos lanzando artefactos incendiarios en contra del personal de Control de Orden Público (COP).