Alcaldesa Hassler emplaza al Gobierno para recuperar el casco histórico de Santiago

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, pidió incrementar la presencia policial en el centro de Santiago.

30 de noviembre 2022

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), emplazó al Gobierno para que inicie los planes de seguridad que permitan recuperar el casco histórico de la comuna, que ha sido escenario de varios delitos durante los últimos años.

La crisis de seguridad en el centro de la capital quedó en evidencia en un registro que circuló a través de las redes sociales, que mostró a dos niños armados con cuchillos en medio del comercio ambulante irregular en el Paseo Ahumada. Este hecho hizo que las autoridades desalojaran a gran parte de los vendedores, especialmente lo que estaban ubicados en el sector de Plaza de Armas.

Ante esto, la jefa comunal planteó que si bien se está avanzando en mejorar la seguridad, varias de las medidas no están en manos de las municipalidades.

"Ni el municipio de La Florida ni el municipio de Santiago estamos a cargo del orden público, y por eso es fundamental que pueda haber un trabajo en conjunto y coordinación con las instituciones que tienen a su cargo la seguridad, o también la persecución del delito, para que distintos hechos no queden en impunidad", expresó Hassler a radio Cooperativa.

En ese sentido, la alcaldesa pidió "avanzar en el orden público, que es fundamental para la democracia, para que podamos caminar y usar nuestros espacios, y eso implica un trabajo especialmente con Carabineros, y he señalado más de una vez que necesitamos mayor presencia de Carabineros. Nuestra Prefectura Central hace un tremendo trabajo, sin embargo, no da abasto en las distintas situaciones, no sólo en el casco histórico, también en las plazas y parques".

El emplazamiento hacia el Gobierno

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, señaló que ha trabajado con la Subsecretaría de Prevención del Delito obteniendo fondos para barrios como Bellas Artes y Lastarria, afirmando que pese al avance se tratan de medidas insuficientes.

“Hay trabajos conjuntos, sin embargo esto es para ayer, y por tanto, hay una urgencia de priorizar la recuperación que implica el casco histórico y toda la comuna de Santiago para poder salir de una situación en la que nos dejaron tanto el Gobierno nacional anterior como el gobierno comunal anterior”, comentó.

La autoridad también valoró las acciones que permitieron que el Paseo Ahumada permaneciera despejado durante los últimos días, comentando que "es como necesitamos que (esos espacios) estén todos los días".