Alcaldesa de Ñuñoa pide suspensión de los shows de Daddy Yankee mientras el Gobierno asegura que reforzó seguridad

Turbas de personas entraron sin boletos al concierto de Daddy Yankee que vio desbordada la seguridad en la primera de tres jornadas con el reggaetonero en el Estadio Nacional

Por: Luis Rivera 28 de septiembre 2022 · 11:02 hs

Caos absoluto. Delitos, desorganización, escasos guardias y sin mayor preparación, alrededor de cinco mil colas y avalanchas de personas pasando a otras ubicaciones en el Estadio Nacional fue el saldo negativo que dejó el primer concierto de despedida del reggaetonero puertorriqueño Daddy Yankee en nuestro país.

La situación fue tan grave que minutos antes del inicio del recital se especuló con que podría ser suspendido. Con el transcurso de las horas, la presentación del artista se confirmó y luego de concluido la productora Bizarro Live Entertainment defendió su trabajo dentro del recinto ñuñoíno otorgándole responsabilidad al Gobierno, pues sus labores se remiten al interior del lugar.

“Duplicamos recursos humanos, técnicos y de planificación coordinada para hacer frente a la ola de violencia y delincuencia que han vivido últimamente los eventos masivos en nuestro país incluso con la aparición de bandas organizadas que se dedican a la falsificación de entradas y coordinación de avalanchas en puertas, los que se han hecho constantes sin tener adecuada atención de las autoridades”, explicaron desde la empresa del músico Alfredo Alonso.

En la antesala del segundo show del “Big Boss”, los representantes de La Moneda reaccionaron a las quejas de la productora y luego de una cita en la delegación presidencial con carabineros y la empresa, confirmaron más exigencias para el desarrollo de las presentaciones del centroamericano.

En paralelo a esa reunión, la alcaldesa de Ñuñoa pidió suspender los shows que están programados para este miércoles y jueves.

“Hemos decidido presentar un recurso de protección con orden de no innovar, contra la organización del evento y contra todos quienes resulten responsables de la absoluta falta de seguridad, tanto para los asistentes como para los vecinos… Esperamos que se haga efectiva la orden de no innovar y con esto se suspendan los eventos hasta que no logremos asegurar los máximos estándares de seguridad que den tranquilidad a quienes participen del evento y también a los vecinos”, dijo Emilia Ríos.

Gobierno responde frente a la acción de la alcaldesa de Ñuñoa

La delegada presidencial, tras la reunión con las autoridades policiales y la productora Bizarro, ratificó el concierto. “Hemos visto con preocupación algunas imágenes y hemos decidido reforzar los elementos de seguridad por lo que ocurrió en este recital. Esto no se improvisó, se viene trabajando hace dos meses con equipos especializados junto a la productora y carabineros que ha apoyado en estos días”, confirmó la delegada presidencial Constanza Martínez.

"Si bien este evento nos tiene preocupados, afortunadamente no hubo heridos de gravedad. Sabemos que hay lesiones de carácter leve y no queremos que esto se repita. Para eso hemos establecido cierres perimetrales previos para controlar en dos fases y se aumentará la cantidad de validadores con coordinación con seguridad privada. Se está reforzando el espacio del estadio con cierres perimetrales de las calles aledañas para que los ‘reventones’ coordinados no tengan la posibilidad de hacerlo", agregó. la representante del gobierno.

Sobre la presentación del municipio ñuñoíno en tribunales para suspender, Martínez sostuvo: “Eso le corresponde resolverlo a la justicia. Nos acabamos de enterar por el anuncio por la prensa y no he tenido la oportunidad de conversar con la alcaldesa. Pero si en sus facultades decidió tomar esta postura por supuesto que vamos a estar al tanto de lo que estime el tribunal al ser un estado del poder independiente”.

La delegada había aprobado el show y ahora exigió más

"¿Preparados para bailar con Daddy Yankee? Por nuestro lado ya comprobamos el cumplimiento de medidas y protocolos de seguridad en el Estadio Nacional para que este 27, 28 y 29 disfrutemos con calma y sin llamados de emergencias", había escrito Martínez pasado el mediodía del martes en la previa del primer concierto del centroamericano.

Con los hechos consumados y en proceso de investigación, la autoridad gubernamental en el Región Metropolitana pidió más seguridad a Bizarro, desde donde aseguraron, a través de Alfredo Alonso, que se querellarán contra “tres o cuatro grupos organizados” que ya tienen identificados como protagonistas de desórdenes y delitos.

"La productora no cumplió con una serie de elementos que se había solicitado por la autoridad y además pusieron en riesgo a los asistentes y vecinos del sector. Vamos a tratar de generar todas las condiciones para que la productora asuma las responsabilidades que les cabe y además cursar las multas que sean pertinentes… Aquí no hubo espacio a la improvisación, hubo incumplimientos”, expresó.