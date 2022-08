Alcaldía de Valparaíso presentó querella criminal por crimen de odio contra mujer trans

Sandro Godoy, tío de Ignacia Palma, pidió que el Ministerio Público investigue la muerte de su sobrina. AGENCIA UNO

Compartir











Por: Cristián Meza 04 de agosto 2022 · 23:39 hs

El municipio de Valparaíso anunció la presentación de una querella contra quienes resulten responsables en calidad de autor, cómplice o encubridor por el homicidio de Ignacia Palma, mujer trans que fue asesinada y posteriormente quemada.

En la querella detallan los hechos ocurrieron en avenida Errázuriz, entre Simón Bolívar y Morris, donde la mujer fue encontrada en su improvisada vivienda de material ligero por Bomberos, falleciendo en el Hospital Van Buren tras presentar quemaduras en el 100% de su cuerpo.

El alcalde Jorge Sharp enfatizó que “no vamos a descansar hasta hacer justicia y encontrar a los responsables. No vamos a aceptar que este tipo de hechos tengan el mínimo espacio en nuestra ciudad. Nuestro llamado se hace en virtud de una convicción de que toda vida humana vale. No importa si estás o no en situación de calle. No importa si eres trans o no. Toda vida humana vale, y es por eso que esperamos que el Estado de Chile haga justicia por Nacha Palma y por todas aquellas y aquellos que hoy, lamentablemente, no están a consecuencia de estos crímenes de odio”.

Sandro Godoy, tío de Ignacia Palma, pidió que el Ministerio Público investigue la muerte de su sobrina. “Fue quemada a su 100%. No creo que, en su sano juicio, ninguno de nosotros, o ninguna persona, por muy en la calle que se quiera decir, o por muy situación de indigente que esté, esté en su sano juicio de querer quemarse viva. Algo hay acá y ese trabajo lo tiene que hacer la Fiscalía, ese trabajo lo tiene que hacer la policía”, expresó.

Zuliana Araya, concejala porteña, manifestó que “por favor le pido a la Fiscalía que trabajen y se logre investigar todo, para que ellos sepan que somos personas también. Yo como concejala acá también lucho por ella, y esto me trae dolor y angustia”.