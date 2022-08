Alejandra Valle se baja de acto del Apruebo en La Cisterna tras polémica performance en Valparaíso

Alejandra Valle, tras defender el acto, decidió marginarse de nuevos actos del Apruebo. AGENCIA UNO.

Por: Aldo Lingua 28 de agosto 2022 · 11:13 hs

Luego de la polémica performance del grupo de disidencia sexual Las Indetectables, quienes se sacaron una bandera chilena del ano llamando a abortar, en un acto por el Apruebo realizado ayer en Valparaíso, la animadora del show, Alejandra Valle, celebró lo ocurrido en ese momento.

“Se volvieron locos los bots del Rechazo, mandémosle un saludo, con el show de Las Indetectables (…) Les cuesta detectar cualquier cosa que no sea literal. Es difícil para ellos lo metafórico”, dijo en el evento una vez que finalizó el polémico acto.

Lo que la periodista no vio venir fue que lo ocurrido terminó siendo repudiado transversalmente, incluyendo el anuncio de una denuncia por parte de la Defensoría de la Niñez.

Autocancelación

Sin embargo, durante la mañana de este domingo, la ex periodista de farándula y actual concejal por Ñuñoa, Alejandra Valle, cambió el tono de su discurso y se bajó del acto del Apruebo que se realizará durante este domingo en la comuna de La Cisterna.

“Siento vergüenza y pena. El acto en Valpo fue hermoso en un 98%. 3 mil personas cantando con Quilapayún y Redolés con esperanzas en el Apruebo y el futuro que nos abre”, señaló en parte de su comentario.

Finalmente, Valle cerró sus comentarios diciendo: “Sobre mi papel, podría contar muchas cosas, pero no me justificaré: me bajé hoy de La Cisterna y me autocancelo”, dijo en un tuit, citando el comunicado del comando del Apruebo.

Actualmente la cuenta de Twitter de la periodista se encuentra protegida y los mensajes no se pueden leer abiertamente.

Comunicado de La Voz de los Que Sobran

El acto realizado en Valparaíso fue transmitido por las redes sociales de La Voz de los Que Sobran, quienes emitieron un comunicado condenando lo ocurrido con Las Indetectables.

“Fue inserto en un evento familiar sin informar previamente ni a los organizadores ni a los medios de comunicación que solo retrasnmitíamos”, precisaron.

Por lo mismo, anunciaron que bajarían de todas sus plataformas digitales los videos de lo que fue este acto en Valparaíso.

“Lo expresado en el acto representa todo lo contrario a lo que está en la propuesta de nueva Constitución respecto a la protección de la infancia, y por eso pedimos las disculpas correspondientes a cualquier familia que se vio afectada”, cerraron.