Alerta Roja para Santiago por temporal: piden no ir a la cordillera por lluvia y nevazones

Desde este viernes se impedirá que turistas suban al Cajón del Maipo y Farellones por el sistema frontal. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Compartir











Por: Rodrigo León 08 de julio 2022 · 13:49 hs

Un intenso sistema frontal con lluvias, nevazones, tormentas eléctricas y fuertes vientos se espera para este fin de semana en la Región Metropolitana. Según las estimaciones, se espera que caiga al menos unos 50 mm. de agua durante los próximos días.

De hecho, la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) declaró Alerta Temprana Preventiva para 6 regiones y 4 comunas del país, por "eventos meteorológicos".

Ante este escenario, el director regional de la Onemi, Miguel Muñoz, declaró en Meganoticias que “mañana ya entra fuertemente el sistema frontal, en la mañana paulatinamente, pero entre las 3 de la tarde y las 9 de la noche, de acuerdo a lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile, debiera caer una gran cantidad de agua”.

“El llamado es a toda la comunidad, vecinos y vecinas de la Región Metropolitana, es a no exponerse, no salir si no es necesario, estar en zonas de abrigo, no exponerse en la carretera porque va a estar mojada, por lo tanto, uno se expone a choques por alcance. Cuidarse”, agregó.

Además, Muñoz recordó que “estamos en un contexto de pandemia, por lo tanto, lo ideal es no exponerse a las bajas temperaturas o a la humedad”.

Sistema frontal frío

En relación a este sistema frontal para la Región Metropolitana, el director regional de la Onemi detalló que va a ser “frío” debido a que “va a nevar en la cordillera y existen probabilidades que inclusive el sábado y el domingo pueda nevar en sectores de la precordillera”.

“Estamos hablando de sectores de San José de Maipo, en Farellones nos avisaron que estaba nevando, a lo mejor, en la cuesta La Dormida, por lo tanto, hay que tomar todas las precauciones del caso”, advirtió.

Sobre posibles cortes de luz, aseveró que “para nadie es novedad que tenemos una vulnerabilidad en el sistema eléctrico, ahí trabaja fuertemente la Superintendencia de Electricidad y Combustible, la SEC”.

Por lo mismo, Miguel Muñoz espera que las empresas eléctricas “siempre tienen un plan de emergencia reforzado, aumentan sus cuadrillas, por lo tanto, eso va a suceder, pero tenemos pronóstico de vientos de 20 a 40 kilómetros por hora mañana y el domingo también, por lo tanto, existe una alta probabilidad de que caigan árboles o ramas en el tendido eléctrico y tengamos cortes de energía eléctrica”.

En caso de ocurrir un corte de luz, hizo un llamado a “tener una linterna a mano, una radio a pila para estar informado respecto a lo que la autoridad esté informando en forma oficial respecto al sistema frontal”.

No subir a la cordillera

La delegada presidencial Constanza Martínez junto al gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, hizo un llamado a no subir a la precordillera y la cordillera, por las intensas nevazones que se registrarán.

De hecho, Orrego anunció que se impedirá la subida de turistas a Farellones y el Cajón del Maipo a raíz del sistema frontal.