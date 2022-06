Alertan sobre nuevo virus que roba contraseñas sin que el usuario se percate

Expertos recomiendan un cambio periódico de las contraseñas, además de tener doble factor de autenticación.

Por: Rafael Carneiro 14 de junio 2022 · 11:29 hs

El Equipo de Respuesta Ante Incidentes de Seguridad Informática del Ministerio del Interior informó sobre un nuevo virus que roba contraseñas de los celulares y computadores que estaría circulando. Se trataría de un malware conocido como Stealer o Infostealer, el cual tendría como finalidad robar claves e información que quedan almacenadas en navegadores de internet, como Chrome, Safari, Edge o Mozilla, sin que el usuario tenga conocimiento de esta situación.

Esto sucede porque para que el usuario tenga más comodidad, el navegador guarda automáticamente las contraseñas ingresadas, las que serían robadas por el nuevo virus.

Hasta el momento, más de 4 mil usuarios han reportado ser víctimas de este malware. Aun así, de acuerdo con Las Últimas Noticias, expertos señalan que este virus puede estar trabajando desde 2021.

¿Cómo infectarse?

Carlos Silva, encargado del equipo especialista del Gobierno (CSIRT) detalla que el dispositivo se puede infectar por “un phising de correos electrónicos, descargando un programa en sitios no oficiales, descargando películas en sitios no autorizados, enlaces maliciosos en Youtube, entre otros”.

“Cuando el equipo se infecta, los archivos de malware quedan guardados en el computador y después, como todo malware, envía la información a un servicio de comando y control. Ahí el atacante obtiene todos los datos”, afirma.

Silva detalla que este virus, a diferencia de otros que “secuestran” al computador y piden una recompensa, Stealer permite que el usuario siga trabajando. “Roban sigilosamente contraseñas, cookies del navegador, credenciales del computador o celular, claves únicas, número de tarjetas bancarias. De esa forma, el delincuente podría acceder a cuentas de las víctimas, incluso robar criptomonedas de billeteras digitales”, explica.

¿Qué hacer en caso de que el computador sea infectado con el virus?

Carlos Silva recomienda que, en caso de ser víctima de este virus, el antivirus debe ser actualizado y un escaneo full debe ser ejecutado para que de esa manera pueda ser detectado y eliminado.

“Si no lo hace podría tener el malware por varios días o meses, robando los datos”, dice Silva. Además, recomienda no guardar datos en el navegador y evitar las descargas que no son seguras.

El experto también sugiere un cambio periódico de las contraseñas, además de tener “doble factor de autenticación, que es una segunda clave que se obtiene por el celular. Es similar a lo que usan los bancos para las transferencias”.