Alto Biobío: líderes de comunidades pehuenches revisan avances de proyectos junto a Enel Generación y delegada presidencial

Con el fin de que el Gobierno actual pudiera conocer la gestión de estos proyectos, se invitó a la delegada presidencial. ENEL

Por: Equipo El Dínamo 24 de Marzo 2022 · 19:40 hs

El cementerio de Quepuca Ralco, una escuela de carácter intercultural y un hito memorial, son los proyectos vinculados a las medidas compensatorias asociadas a la construcción del embalse Ralco, y cuyo avance motivó la reunión entre Enel Generación y nueve líderes de las comunidades Los Avellanos, Quepuca Ralco y Kepuka Ralko 2, a la cual también se sumó la delegada presidencial de la provincia del Biobío, Paulina Purrán.

“Es una reunión que dio cuenta del trabajo que se viene realizando con las comunidades del territorio, específicamente las que están más cercanas al embalse y que dan cuenta de todos los esfuerzos, de los logros y también de los desafíos que tenemos por delante. Hoy día ya contamos con los permisos de edificación de la escuela de Quepuca Ralco que es un tremendo paso y esperamos tener esa escuela operativa en 2023. Para eso también necesitamos al gobierno regional, así que la presencia de la delegada nos hace muy bien en ese sentido, para poder transmitirle que requerimos del involucramiento del Gobierno y del Estado”, detalló Daniela Zárate, responsable de Sostenibilidad de Enel en la zona.

Cabe mencionar que esta reunión que se enmarca en las mesas de trabajo que la compañía realiza habitualmente con las comunidades que son parte del territorio, también estuvo marcada por la postura de los nueve líderes de las comunidades que fueron participaron de la cita, en relación con los hechos de violencia, a las afueras e interior de Central Pangue de Enel Generación, protagonizados desde el 24 de enero por un grupo de no más de diez personas lideradas por María Curriao.

Así lo destacó Pascual Levi Curriao, lonco de la comunidad Kepuka Ralko 2, quien afirmó que “en el caso de Pangue particularmente, ahí hay una situación que no obedece al pensamiento del total de las comunidades que están participando en esta mesa, tampoco obedece a una demanda del territorio Pehuenche, sino más bien a una persona en particular y que tiene sus propios intereses, pero que por lo menos con nosotros, como comunidades, como territorio y como loncos, no hemos sido consultados, de lo que se está llevando ahí como demanda".

Mientras que María Yanete Levi Curriao, presidenta de la comunidad Kepuka Ralko 2 y educadora tradicional, agregó que “ella estaba acostumbrada a manejar a gran cantidad de gente a su antojo, siempre nos tuvo bajo la planta de sus pies. Entonces, ella no acepta ni quiere reconocer, que se descubrió quién es realmente ella y lamentablemente hay personas que todavía creen en ella, pero no son personas de acá, porque la gente de acá ni siquiera en su comunidad la apoyan. Como ahora estuvo la delega da presidencial aquí presente, espero y creo en ella que se haga la justicia como corresponde, que es sacar a esta persona y que ya no sea una piedra de tropiezo en todo lo que hemos avanzado”.