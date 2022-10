Alumno que discutió con astrónomo británico desaparecido se fue de Chile

Se espera que en los próximos días llegue a Chile la familia de Thomas Marsh. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Compartir











Por: Rodrigo León 02 de octubre 2022 · 11:20 hs

El estudiante que discutió con Thomas Marsh, de 61 años, previo a su desaparición del Observatorio La Silla, en la comuna de La Higuera, se encuentra fuera de Chile.

Así por lo menos logró confirmar el portal El Día, consignando que pese a dejar tierras nacionales, el joven de 23 años, considerado como testigo en el caso, continuará entregando declaraciones en caso de ser necesario.

“El testigo está disponible para todas las diligencias de la investigación, pero en relación a su ubicación, no la puedo señalar”, indicó el fiscal Adrián Vega.

Hasta el momento, el estudiante se ha convertido en pieza clave en el caso de la desaparición del astrónomo británico, cuando ya se cumplen 15 días sin tener noticias de su paradero.

Fue este joven quien dio aviso de la desaparición de Thomas Marsh el pasado 16 de septiembre y entregó importantes antecedentes.

La desaparición de Thomas Marsh

Desde hace ya 15 días que comenzaron las labores de búsqueda del británico Thomas Marsh, quien desapareció del Observatorio La Silla en circunstancias que se desconocen.

El Ejército, la PDI y Carabineros junto con el Ministerio Público llevan a cabo diversas diligencias que buscan dar con el paradero del astrónomo.

El fiscal Adrián Vega aseguró que no hay indicios de que el británico esté muerto y apuntan a encontrarlo con vida, sin descartar ninguna hipótesis y sin establecer plazos.

“La búsqueda continúa hasta que se agoten todas las posibilidades. Estos no son tiempos definidos y se analizará una vez que se agoten todos los medios y eso no ha sucedido. Entonces no se puede dar un plazo o una proyección del tiempo que estaremos en la búsqueda del ciudadano británico”, señaló el persecutor.

Se espera que en los próximos días llegue a Chile la familia de Thomas Marsh para sumarse a las labores de búsqueda.