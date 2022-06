Amplían detención de parcelero acusado de matar a comunero en Villarrica

El Ministerio Público está investigando las causas del hecho. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Gaspar Marull 05 de junio 2022 · 15:54 hs

El Tribunal de Garantía de Villarrica amplió hasta este miércoles la detención de Mauricio Briceño, quien es acusado de dar muerte al comunero mapuche Eloy Alarcón, en un hecho ocurrido este sábado en las cercanías de Lican Ray, en la Región de La Araucanía.

El imputado fue acusado de usar un arma de fuego -que estaba inscrita- y disparar directamente en contra de la víctima de 33 años, quien perdió la vida luego de ser trasladado hasta el hospital de Villarica.

Aún no se sabe con certeza las causas del ataque. Entre las versiones que maneja la policía es que se trató de una reivindicación de tierras por parte de la comunidad mapuche, como también conflictos previos entre Alfaro y Briceño. Actualmente el Ministerio Público está realizando las investigaciones correspondientes.

El fiscal Carlos Contreras explicó que no había sólo una denuncia contra Alfaro y que hay antecedentes que están investigándose para para incluirlos en la carpeta del caso. “También hay situaciones de conflictos vecinales que podrían haber gatillado este hecho”, precisó el fiscal.

La familia del comunero afirmó que el parcelero le disparó a quemarropa y amenazó al resto de la comunidad. A su vez, también se baraja la teoría que los tres individuos que ingresaron al predio provocaron a Briceño con machetes y un hacha.

“Íbamos entrando al terreno cuando se acerca la camioneta. (Briceño) abre la puerta y le dispara a quemarropa. (Alfaro) cayó en una zanja, nosotros corrimos a socorrerlo y me amenazó (el conductor) con un sale de ahí vieja de mierda que también te voy a matar (sic). Y yo entre que me caía y me paraba no alcancé a socorrer a mi sobrino”, explicó la tía del comunero fallecido.

La ministra del Interior Izkia Siches mencionó que está esperando los antecedentes y que ha estado conversando con Carabineros. “Es un proceso que está en investigación y en curso. Me parece necesario no adelantarme a que los hechos y la investigación concluyan”, explicó.