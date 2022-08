Amputan pierna a dueño de Molino Grollmus de Contulmo que fue herido en ataque incendiario

El incendio en el Molino Grollmus se registró durante la tarde del lunes. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dínamo 30 de agosto 2022 · 10:54 hs

Carlos Grollmus Thiele, el dueño del histórico Molino Grollmus de Contulmo, en la región del Biobío, sufrió la amputación de una de sus piernas debido al ataque incendiario ocurrido durante la tarde de este lunes, el que terminó con la destrucción del recinto.

El hombre de 79 años es una de las tres personas que resultó gravemente heridas en la acción, que fue realizada por un grupo de desconocidos armados.

Según lo informado por Radio Bío Bío, Grollmus, de 79 años, recibió un impacto de bala en una pierna, por lo que fue sometido a una cirugía, sin embargo, la extremidad debió ser amputada. Actualmente el hombre se encuentra internado con ventilación mecánica en el Hospital Regional de Concepción.

Los otros lesionados son Cristian Cid Ferreira (48), cuidador del predio que terminó con un trauma ocular, y Hellmuth Grollmus Scherer, adulto mayor de 85 años.

El ataque al histórico Molino Grollmus

De acuerdo a los antecedentes preliminares, el ataque ocurrió a las 18:00 horas del lunes en el sector Tranguilboro, en el Eco-Museo Molino Gorllmus.

Personal policial llegó al lugar cuando el emblemático molino, una casa patronal y un inmueble menor, estaban completamente destruidos. También se informó de la quema de varios vehículos.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, reaccionó ante el hecho y afirmó que “esto no puede ser calificado sino como un acto criminal cobarde (...) Aquí no hay nada que justifique el uso de armas de fuego, incendiar instalaciones ni disparar a personas que no están armadas”.

La autoridad dejó en claro que a los autores de este ataque incendiario "los vamos a perseguir con las herramientas legales que el Gobierno tiene a través de su capacidad de querellarse a través del Ministerio del Interior".

"Quiero reiterar aquí la disposición del Gobierno de colaborar con la tarea del Ministerio Público en lo que es la persecución penal de quienes cometen delitos graves y graves como los que han ocurrido hoy día en la comuna de Contulmo", agregó.