Apoderados protestan en colegio de Renca por denuncia de violación

Por: Equipo El Dinamo 24 de Marzo 2022 · 17:06 hs

Un grupo de apoderados protestó durante este jueves en el frontis de Liceo Politécnico Andes Duoc UC, en la comuna de Renca, luego que se denunciara una presunta violación ocurrida al interior del establecimiento educacional.

Según los primeros antecedentes, la grave situación se registró el martes pasado en el horario del recreo. Allí, un alumno habría agredido sexualmente a otra estudiante de 14 años.

El hecho provocó la molestia de los apoderados y de la comunidad escolar, que exigió al liceo que tome más medidas para enfrentar la acusación.

El padre de la denunciante declaró al programa Contigo en Directo de CHV que “esto ocurre a las 12:20 horas y a mí me llaman a las 15:05 para decirme que le ocurrió algo terrible a mi hija. Yo (estoy) destrozado totalmente. Le entrego toda la confianza al liceo y me entregan a mi hija violada”.

“Se me vino el mundo abajo, porque somos de esas personas que se han sacado la mugre criando a nuestros hijos, venimos de los más abajo, de la mierda, mis cabros son extraordinarios, tengo una hija en la universidad y se me vino el mundo abajo. No tengo palabras. Hasta el día de hoy no he recibido ni una llamada del colegio”, expresó el hombre.

Desde el establecimiento educacional emitieron un comunicado, en donde explicaron que "fuimos informados de una denuncia por violación a una de nuestras estudiantes dentro del establecimiento por lo que interpusimos la respectiva denuncia en Carabineros en compañía de la familia”.

“La investigación ya está en manos de Carabineros y PDI y estamos colaborando en todo lo que sea necesario. Por el momento, no nos pronunciaremos respecto al tema para no entorpecer el respectivo proceso. Acompañamos a la familia en esta sensible y compleja situación", añadieron.

El alcalde de Renca, Claudio Castro (IND), se refirió al tema a través de su cuenta de Twitter, en donde calificó de “gravísima” la situación, poniendo a disposición el apoyo psicológico, jurídico y social que la familia de la joven afectada requiera.