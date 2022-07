Arresto domiciliario para "overol blanco" detenido en las afueras del Instituto Nacional

Esto, luego que en horas de la mañana Carabineros ratificara la detención de un “overol blanco” por las manifestaciones desarrolladas en las cercanías del Instituto Nacional. AGENCIA UNO

Por: Cristián Meza 25 de julio 2022 · 18:49 hs

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó el arresto domiciliario total para el “overol blanco” detenido por desórdenes en las afueras del Instituto Nacional.

Esto, luego que la Fiscalía Metropolitana Occidente confirmara que el estudiante de 17 años fue formalizado por lanzamiento de bombas incendiarias, en el marco de las protestas registradas en el exterior del establecimiento educacional este lunes.

La institución difundió imágenes de lo sucedido, donde se ve al detenido lanzando una bomba molotov a sus funcionarios, tras lo cual fue detenido por personal de Control de Orden Público.

“Se logra la detención de un antisocial que junto a otros sujetos encapuchados, lanzaban artefactos incendiarios a los funcionarios”, indicó la Prefectura Central.

Por su parte, el Presidente Gabriel Boric tuvo palabras para lo sucedido en el Instituto Nacional y el Liceo Manuel Barros Borgoño, donde también se registraron incidentes, dejando en claro que el estudiante involucrado "tiene que hacerse responsable de sus acciones. Acá, el Gobierno no ampara la violencia, no es el camino para mejorar la sociedad. Y me parece, que eso cada vez más gente lo tiene claro, y quienes insistan en esa vía se equivocan".