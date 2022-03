Arzobispado de Santiago acusa profanación del santuario de Lourdes

Según informó el párroco del templo, dos copones con la comunión consagrada fueron robados del Sagrario y posteriormente su contenido fue arrojado a la calle. ARZOBISPADO

Compartir











Por: Cristián Meza 30 de Marzo 2022 · 18:35 hs

El Arzobispado de Santiago denunció que el pasado lunes el sagrario del Santuario de Lourdes, ubicado en Quinta Normal, fue profanado.

Según informó el párroco del templo, dos copones con la comunión consagrada fueron robados del Sagrario y posteriormente su contenido fue arrojado a la calle. Ante esto, el cardenal Celestino Aós presidirá una misa de desagravio este miércoles a las 19:00 horas.

“Han profanado el Sagrario, robando dos copones, uno grande plateado y uno mediano dorado, con la Comunión consagrada”, fueron las palabras con las que el sacerdote Pedro Pedraza anunció la profanación del Santuario de Lourdes.

Según el comunicado enviado por el párroco, la alerta la dieron los apoderados del Colegio Santa Ana, quienes vieron hostias en la calle e informaron de la situación a las religiosas pertenecientes a la congregación del recinto educacional.

“Alrededor de las 16:30 horas, la Superiora de Casa de Oración recoge algunas hostias y luego se encuentran otras más, por la misma calle”, relata el comunicado.

Es por esto que este miércoles a las 19:00 horas el cardenal Celestino Aós, presidirá una oración por desagravio en la gruta de Lourdes.

Al ser consultado por el impacto de este robo, el vocero del Arzobispado, Andrés Moro, explicó: “Todo asalto a un domicilio, a una comunidad, es siempre doloroso, pero cuando también se atenta contra lo más propio de la fe cristiana, que es el Señor presente en su Cuerpo y Sangre en el Sagrario de una Iglesia o de una capilla, se está dañando la fe profunda de la comunidad”.

Sin embargo, remarcó la importancia de no condenar a los responsables: “Nosotros no hacemos esta misa para pedir la condena a la persona, eso Dios tendrá que hacerlo con cada conciencia, queremos pedir por la intercesión de esa persona, para que pueda arrepentirse y no volver a cometer estos actos de sacrilegio y de robo”.