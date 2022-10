Así era la bomba encontrada en el frontis del Edificio del Grupo Angelini en Las Condes

La bomba encontrada en Las Condes la mañana del jueves, era un dispositivo, similar al de la fotografía y tenía un sistema de activación eléctrico con temporizador, y un detonador compuesto por una batería eléctrica, una ampolleta y algunos cables conductores de electricidad.

Por: Carlos Saldivia 20 de octubre 2022 · 20:16 hs

Era un paquete bomba de confección muy similar al que el 5 de mayo de 2019, el extremista ecologista radical Camilo Gajardo envió al ex presidente del Metro Louis De Grange, y que fue interceptada por Carabineros. Pero, en esta ocasión no tenía dibujos en su interior, ni las siglas ITS inscritas. No obstante, fuentes de la investigación analizan el hecho como el regreso de adherentes del grupo terrorista ecologista Independientes Tendiendo a lo Salvaje (ITS), que entre 2016 y 2020 se adjudicó 8 atentados contra “símbolos de la modernidad”.

Al igual que la bomba destinada para el ex presidente del Metro de Santiago en 2019, el artefacto de fabricación casera dejado la noche del miércoles, cerca de las 23 horas, en la puerta del edificio del Grupo Angelini, en Avenida El Golf 150 está compuesta por un tubo negro metálico sellado en sus dos sus puntas. Asimismo, al interior del contenedor había cerca de 135 gramos de un tipo de pólvora negra conectados a un detonador.

El dispositivo tenía además, un sistema de activación eléctrico con temporizador, y un detonador compuesto por una batería eléctrica, una ampolleta y algunos cables conductores de electricidad.

El artefacto hallado en el Golf 150 era muy similar al que muestra esta fotografía.

Personal ligado a la investigación explicó a EL DINAMO que el artefacto hallado en el Golf 150, estaba dentro de una bolsa de basura negra, la cual a su vez habría estado dentro de un envoltorio de papel tipo paquetería, y a los investigadores les recordó la similitud con el que tenía por destina al ingeniero De Grange.

Una versión policial señala que el artefacto explosivo estaba diseñado para que pudiera explotar al tirar de su envoltorio. Sin embargo otra versión señala que el artefacto tenía una anomalía en la fabricación por lo que se hacía difícil que explotara.

Poco antes de las siete de la mañana, uno de los guardias del edificio Angelini observó que a poco metros de la puerta del inmueble había un paquete, con una bolsa en su interior que le pareció sospechosa. Fue entonces que llamó a Carabineros, y un equipo de seguridad del inmueble revisó las cámaras inteligentes del edificio. Según señalaron fuentes del lugar, en las imágenes se distinguía un sospechoso que la dejó la noche anterior cerca de las 23.15 horas.

El hecho ocurre días después de la condena a 45 años contra Camilo Eduardo Gajardo Escalona dictada ayer por el Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, por una serie de delitos terroristas como autor del envío de 6 bombas entre 2017 y 2019, entre ellas los explosivos enviados a De Grange y el Presidente del Metro.

En fallo unánime (causa rol 303-2021), el tribunal –integrado por los magistrados Flavia Donoso Parada (presidenta), Renato Javier Pinilla Garrido y Gabriela Carreño Barros– aplicó, además, a Gajardo Escalona las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras duren las condenas.