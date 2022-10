Así relató el alumno la discusión que tuvo con el astrónomo británico desaparecido en La Silla

Este viernes se cumplieron 22 días desde la desaparición del astrónomo británico Thomas Marsh en el Observatorio La Silla AGENCIA UNO

Compartir











Por: Luis Rivera 07 de octubre 2022 · 17:20 hs

Este viernes 7 de octubre se cumplieron 22 días desde la última vez que fue visto el astrónomo británico Thomas Richard Marsh, quien desapareció misteriosamente el viernes 16 de septiembre en el Observatorio La Silla de la Región de Coquimbo.

El científico europeo llegó a Chile el 12 de ese mes junto a un alumno de la Universidad de Warwick, Inglaterra, con quien protagonizó una discusión que fue dada a conocer por EL DÍNAMO como arista investigativa de un caso que ha tenido repercusión a nivel internacional y que mantiene a ambos gobiernos en contacto frente a cualquier novedad.

El alumno de 23 años, quien tiene protegida su identidad en su calidad de testigo, ya no se encuentra en el país al no ser formalizado por ningún cargo. Sin embargo, durante las últimas horas se pudo conocer parte de su testimonio, el cual ratifica un desencuentro verbal con su profesor horas antes de que comenzara a desarrollarse este enigma policial.

De acuerdo a su relato, cuando no lo pudo ubicar en las instalaciones del Observatorio, comenzó a buscarlo, pero sólo encontró al operador del telescopio NTT, quien también declaró frente a los oficiales de la PDI.

El testimonio del alumno de Thomas Marsh

Con esos antecedentes faltaba conocer qué contó el acompañante de viaje de Thomas Marsh cuando fue interrogado.

"El día 15 prácticamente estuve todo el día con Thomas, desayunamos, almorzamos y cenamos, además trabajamos en el telescopio NTT. Recuerdo que ese día jueves a las 19:00 horas aproximadamente después de la cena nos fuimos a nuestros dormitorios en donde Thomas me dijo algo súper extraño para mí manifestándome a viva voz: 'NO ESTOY CONTENTO CON LO QUE TÚ HACES, NO TIENES NINGÚN INTERÉS POR LA ASTRONOMÍA, LA FÍSICA O LA CIENCIA, ESO ME MOLESTA, FUE AL AZAR, CONTINUAMOS MAÑANA'. Todo eso me lo dijo llorando Thomas, encerrándose en su dormitorio, ante tal situación yo quedé sorprendido terriblemente", se puede leer en la investigación del fiscal Adrián Vega.

“Me molesto por lo que me dijo, ya que lo que yo estudio es algo muy fuerte para mí, es mi vida la astronomía, la física y la ciencia es mi pasión. Posteriormente me fui al casino ya que en mi pieza no tengo wifi con la finalidad de llamar a un amigo de mi país y contarle lo que me dijo el profesor para desahogarme”, es parte del relato al que tuvo acceso T13.