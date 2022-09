Así será el innovador show de Año Nuevo que prepara Viña del Mar

Dos empresas se adjudicaron la licitación para el espectáculo de Año Nuevo en Viña del Mar. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 21 de septiembre 2022 · 07:57 hs

La Municipalidad de Viña del Mar anunció que realizará un innovador show de Año Nuevo, en reemplazo de los ya conocidos fuegos artificiales. La propuesta fue presentada por la alcaldesa Macarena Ripamonti y aprobado por el concejo municipal.

El espectáculo promete el uso de 150 drones que iluminarán el cielo con distintos colores y formas, espectáculo de luces con un sistema llamado “Searchlight” y Robóticas.

Quienes estarán a cargo de esto son las empresas Piromar FX SPA y Pirotecnia SPA, quienes se adjudicaron la licitación por un monto de $428.569.226, consignó 24 Horas.

Esta oferta incluyó una disminución del calibre a emplear en las bombas, con el fin de reducir las externalidades negativas que implican los shows pirotécnico. Además, disminuirá la emisión de decibeles y la cantidad de residuos que dejan este tipo de espectáculos.

Cuidado del medioambiente

Macarena Ripamonti aseveró que “para que podamos compartir todas y todos, no puede quedar abajo un tercio de la población. Creo que es preciso contribuir con pequeñas cosas, como por ejemplo, modificar los calibres de las bombas para no sobrepasar los 150 decibeles de ruido, lo que me parece de lo más razonable”.

Otro punto que destacó la jefa comunal es el cuidado del medioambiente, el que “es un eje transversal de nuestro trabajo, porque creemos que las decisiones que tomamos el día de hoy, son importantes para el día de mañana”.

Respecto a la propuesta adjudicada para el espectáculo de Año Nuevo, la alcaldesa de Viña del Mar indicó que “permite que más personas puedan participar y eso es parte de la práctica del cuidado, tratar de poner el bienestar de las personas en el centro”.

El show será realizado en tres puntos de la Ciudad Jardín: Caleta Abarca, Muelle Vergara y Reñaca, en un evento que buscará ser respetuoso con niñas y niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), las mascotas y el medioambiente.