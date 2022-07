Atria y Bassa presentan querella tras sufrir amenazas de muerte de empresario Pedro Pool

Fernando Atria y Jaime Bassa se querellan contra Pedro Pool por amenazas AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Luis Rivera 28 de julio 2022 · 12:55 hs

Los ex convencionales Fernando Atria y Jaime Bassa presentarán una querella por amenazas en contra del empresario Pedro Pool, quien emitió violentas declaraciones a comienzos de esta semana, en las que insinuó que pretende asesinar a ambos abogados.

"Vamos a fusilar a los prostituyentes (sic) por alta traición a la patria. Chile no se merece lo que le pretenden hacer, que es sumirlo en la pobreza, en el hambre y la esclavitud. De eso, el señor Jaime Bassa, el señor Fernando Atria... todos estos indios que están ahí también, a todos esos los vamos a fusilar", afirmó Pool, en declaraciones emitidas a través de su canal de Youtube, rápidamente viralizadas por el tenor de sus palabras.

A raíz de esto, durante la jornada de este jueves los abogados constitucionalistas, que formaron parte de la ya terminada Convención Constitucional, presentarán en los tribunales de Osorno (lugar de residencia del empresario), la acción judicial correspondiente, que será llevada adelante por el abogado Miguel Schürmann.

"Con Jaime hemos decidido que cuestiones como éstas no son tolerables y no crean un ambiente adecuado para lo que se viene, la importante decisión que debemos tomar en el Plebiscito.

Espero que estas amenazas no vayan escalando y por eso ejercemos estas acciones. Queremos marcar la diferencia entre espacios en que hay legítimo desacuerdo entre personas y cuestiones que son atentados a la convivencia democrática y la discusión pública", sostiene Fernando Atria.

“Esta querella que presentan Fernando Atria y Jaime Bassa será en Osorno porque creemos que el señor Pool realizó estas amenazas en su domicilio. Por eso será en esta ciudad. Además, se incluyó el discurso de odio, pues él habla de los indios y se refiere en términos despectivos, intuimos, a la gente de escaños reservados de la Convención. Si bien vamos por el delito de amenazas, este punto podría configurar otro tipo de delitos, considerando la Ley Zamudio,”, ratificó Schürmann en diálogo con EL DÍNAMO.

Aunque la querella que se interpondrá esta tarde proviene de los propios afectados de las amenazas, será la segunda acción judicial en contra de Pool por sus palabras.

Desde el Ministerio del Interior, en tanto, la titular de la cartera, Izkia Siches, aseguró que “no se descarta” que el Gobierno inicie también acciones legales en contra del citado personaje.