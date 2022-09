Avioneta presenta problemas técnicos hacia Juan Fernández e isleños exigen cambio de aerolínea

Una avioneta sufrió desperfectos técnicos a 25 minutos de haber despegado hacia Juan Fernández

Por: Luis Rivera 03 de septiembre 2022 · 12:06 hs

A 25 minutos de iniciado su vuelo hacia el archipiélago de Juan Fernández, una avioneta de la empresa ATA presentó algunos problemas en el aire que derivaron en traumas auditivos y emocionales de sus pasajeros.

Mientras la aeronave se dirigía hacia la Isla Robinson Crusoe, un desperfecto mecánico en la parte trasera del vehículo generó un potente ruido que dejó a sus ocupantes con algunos inconvenientes de salud. Ocho eran las personas que se trasladaban, uno de ellos fue un adulto mayor y otro era un menor de un años.

Los ocupantes denunciaron que al momento de la emergencia no se desplegaron las máscaras de oxígenos y que también se han advertido otros problemas en las ruedas y en filtraciones de combustible.

“Los habitantes de Juan Fernández requieren de transporte más digno y seguro. No es posible que ante una contigencia los sistemas de emergencia no funcionen. Se debe cautelar que tengan un retorno seguro a casa y se debe fiscalizar a la empresa el cumplimiento de la licitación y de todos esos aspectos que permitan garantizar la seguridad en sus traslados a los habitantes de Juan Fernández”, dijo el diputado Andrés Celis en declaraciones que reproduce radio Biobío.

“Esta es una línea que no nos sirve a nosotros, nos arriesga mucho. Los vuelos no son el problema, las pistas cortas tampoco son el problema ni los climas. Acá hay un tema de fuselaje que es muy antiguo. Hay que tomar cartas en el asunto para que después no lamentemos con gente del pueblo, que somos mil habitantes. Queremos cambiar esta línea y poder viajar en algún momento en algo más digno”, sostuvo Francisco Balbontín, habitante de Juan Fernández y familiar de una de las personas afectadas.

Hasta este sábado, todos los ocupantes del avión habían sentido dolores de cabeza y otras molestias.