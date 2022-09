Bassa reaparece, asume responsabilidad política en la derrota del Apruebo y expone tipos de Rechazo

Jaime Bassa fue vicepresidente de la Convención Constitucional y reapareció tras el plebiscito con una columna de opinión AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Luis Rivera 13 de septiembre 2022 · 17:01 hs

Las últimas apariciones públicas de Jaime Bassa habían sido durante las votaciones del Plebiscito de Salida. En esta última instancia, quedó marcada una frase que se burlaba de los adherentes del Rechazo.

“Lo que el país necesita en este momento es certeza y la única certeza que tenemos hoy sobre la mesa es el Apruebo, en cambio el retraso… el Rechazo perdón, todavía no tiene claridad respecto de qué es lo que quiere, no sabe si va a haber nueva Convención o no”, fue el mensaje que generó diversas reacciones en la antesala de conocer los resultados.

Desde ese minuto, el ex convencional, quien fue vicepresidente del organismo en la primera parte, no había aparecido públicamente ni tampoco se habían conocidos sus ideas posterior al triunfo del Rechazo. “Fue un golpe muy duro para quienes creemos en la necesidad de construir un país desde la justicia social y la inclusión”, fue una de sus primeras sensaciones que expuso en una columna de opinión.

“Lo primero es reconocer que somos un pueblo diverso que creímos representar adecuadamente, pero la verdad es que no nos conocemos lo suficiente… Las fuerzas políticas y sociales del Apruebo no supimos hablarle a ese pueblo ni conectar correctamente con su diversidad, mientras que el Rechazo sí”, complementó Bassa en El Mostrador.

“No podemos desconocer que hay una subjetividad neoliberal que no va a cambiar sólo porque una Constitución diga algo diferente, pues responde a una racionalidad no solo económica, sino política, que se encuentra bastante asentada en nuestra sociedad”, dijo. Y luego apuntó al rechazo contra los pueblos originarios. “Leyeron en ella un desmembramiento de la sociedad y no el reconocimiento de su diversidad, cuestión que su campaña también azuzó vivamente”, añadió.

“Como primer vicepresidente de la Convención tengo una responsabilidad política por lo que ocurrió en el plebiscito del 4 de septiembre, que no deseo desatender ni eludir… Nos tardamos mucho en generar condiciones que permitieran un diálogo político más transversal para construir confianzas dentro de la Convención que permitieran un trabajo colaborativo que pudiera contar con dos tercios de apoyo del Pleno fue un ejercicio lento y oneroso; y si algo faltó, fue tiempo", cerró.

Los tipos de Rechazo que advierte Bassa

La visión de Jaime Bassa expone varios condimentos en el Rechazo. “Hay un Rechazo que se expresó en defensa de lo que muchos vieron como un ataque o un debilitamiento de la propiedad privada, así como de los modos de acumulación actualmente vigentes en el país”, precisa.

También agrega que hubo una opción que emitió un sufragio “contra la igualdad de género y el reconocimiento de la diversidad sexual”, así como también algunos “vieron amenazada su libertad religiosa” y otros lo hicieron “en defensa de las tradiciones y símbolos patrios que no sintieron -creo yo sin razón- debidamente reconocidos”.

Pero no fue lo único. Bassa piensa que “razones gremiales o corporativas que concurrieron en el Rechazo, especialmente desde intereses particulares vinculados, por ejemplo, a los derechos de agua, a las AFP, a ciertas carreras funcionarias o al diseño jurídico de instituciones cuya configuración cambiaba significativamente con la nueva Constitución… En algún sentido, hay un Rechazo que votó en contra de los mecanismos de protección de la naturaleza, quizá como reacción para proteger la libertad de empresa".