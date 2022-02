Ben Brereton Díaz sería baja en la Roja para enfrentar a Brasil

De esta forma, Martín Lasarte podría tener una sensible baja para las últimas dos fechas de las clasificatorias (24 y 29 de marzo). AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Cristián Meza 22 de Febrero 2022 · 22:20 hs

Tony Mowbray, director técnico del Blackburn Rovers, afirmó que la lesión de Ben Brereton Díaz sería más seria de lo esperado, por lo que el jugador no alcanzaría a recuperarse antes del partido entre Chile y Brasil por clasificatorias.

En conversación con el canal oficial del club, Mowbray explicó que Brereton “se ha lastimado algunos ligamentos del tobillo. No es una lesión corta, no va a durar una semana o dos. No deberíamos ponerle una escala de tiempo. Volverá cuando vuelva”.

En este sentido, afirmó que la situación “es frustrante para nosotros y para él. Existe la posibilidad de que se pierda su partido contra Brasil el próximo mes. Pero todos se curan a diferentes velocidades”.

“Brereton se perderá algunos partidos. Sam Gallagher, Reda Khadra, John Buckley tienen que dar un paso al frente y empezar a meter el balón en el fondo de la red”, sentenció.

De esta forma, Martín Lasarte podría tener una sensible baja para las últimas dos fechas de las clasificatorias (24 y 29 de marzo), tomando en cuenta la importancia en el ataque de Brereton en la selección chilena.