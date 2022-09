Benditas lluvias: Gobierno descarta racionamiento de agua para la primavera-verano

El racionamiento de agua fue un tema que se comenzó a hablar en el anterior Gobierno por la intensa sequía, sin embargo, el invierno 2022 ha dado una tregua. AGENCIA UNO/ARCHIVO

01 de septiembre 2022

Se acabó el misterio y todas las especulaciones. Las lluvias que se han registrado en la zona norte y central del país durante el invierno de 2022 contribuyeron a paliar el fenómeno de la sequía que ha azotado este sector de Chile durante la última década.

En ese contexto, el racionamiento de agua fue una opción que se ha tratado entre las autoridades de los últimos Gobiernos; sin embargo, el actual ministro de Obras Públicas ratificó que no habrá suspensiones.

“Estamos acá para anunciar que después de analizar toda la información de temperaturas, lluvia caída, caudales de ríos y nieve disponible, entre otros factores, estamos en condiciones de descartar el racionamiento de agua para la primavera 2022 y el verano 2023”, sostuvo Juan Carlos García en una ceremonia realizada en el Centro Nacional de Análisis de la Dirección Meteorológica de Chile.

“A pesar de esta buena noticia, seguiremos observando lo que sucederá en nuestro país desde marzo en adelante. No descansaremos en trabajar en más y mejor regulación, inversión y monitoreo de los cauces de nuestro país. Como Gobierno, el derecho humano al agua es una prioridad, por lo que no descansamos en la situación actual. Menos, depender exclusivamente de la lluvia y nieve caída. Seguiremos tomando medidas legislativas y de inversión en infraestructura hídrica”, comentó el secretario de Estado.

“Si bien hoy podemos descartar el racionamiento para la temporada de primavera verano, no podemos estar tranquilos. En la mayoría de las regiones seguimos con índices por debajo de los promedios históricos. Esto se ve reflejado en los bajos caudales que presentan la mayoría de los ríos de la zona central del país”, añadió García, quien hizo un llamado a la cautela a pesar de su anuncio.

"No podemos hacer como que aquí no ha pasado nada. Cada uno de nosotros es responsable de lo que nos afecta en conjunto como sociedad, ya sea por las personas que hacen gran consumo de agua, la industria y la agricultura… Es muy importante no relajarse, vivimos en una situación grave de cambio climático. Tenemos que cambiar nuestras conductas”, cerró.