Boric apunta contra quienes quieren "perpetuar el conflicto" tras reivindicación de ataques de Llaitul

22 de julio 2022

El presidente Gabriel Boric respondió este viernes a las declaraciones del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), quien reivindicó una serie de ataques registrados en la Macrozona Sur durante los últimos días.

El referente de la organización radical manifestó al sitio Werkén Noticias que los actos realizados de manera reciente eran para "vengar" y en conmemoración por la muerte de uno de sus miembros, en un ataque incendiario realizado en 2021.

“Nuestra forma de vengarlo, por decirlo de alguna manera, es agudizar contradicciones (de los sectores productivos) y luchar más fuertemente contra quienes nosotros consideramos responsables, que son las forestales y las fuerzas de ocupación que hoy día está en el Wallmapu; que son agentes del Estado, principalmente los que llevan adelante la militarización, la policía y otras fuerzas político-militares que están ligadas a las forestales”, señaló.

Durante una actividad en Lo Espejo, el presidente fue consultado por estas palabras, señalando que "si alguien reconoce vínculos con ilícitos por supuesto que eso tiene que ser investigado y de concluirse una investigación, ser sancionado como corresponde".

"Acá lo importante es que desde el Estado de Chile, más allá de este Gobierno, tenemos un problema muy grave y para solucionarlo no lo vamos a lograr si es que caemos en las provocaciones de quienes no quieren diálogo, de quienes no quieren que esto se solucione", agregó.

El mandatario afirmó que "aquí hay quienes mantener y perpetuar el conflicto. A quienes cometen delitos, van a ser perseguidos con toda la fuerza de la ley como corresponde. La gran mayoría de las comunidades del pueblo mapuche son pacíficas, son trabajadores y trabajadoras, no quieren la violencia".

“Este Gobierno no legitima la violencia como método de acción política, los delitos tienen que ser perseguidos con toda la fuerza de la ley y en eso el Gobierno no tiene complejos”, cerró.

La querella no presentada

En mayo pasado, el Gobierno estuvo envuelto en una polémica luego que desistiera de presentar una querella en contra de Héctor Llaitul, quien había llamado a “organizar la resistencia armada” frente al Estado de Excepción decretado en Biobío y La Araucanía.

En aquella oportunidad, el presidente Boric explicó que "nuestro Gobierno persigue delitos y los va a perseguir con todo el peso de la ley. Nuestro Gobierno no persigue ideas ni declaraciones”.

“Ahí puede que tengamos diferencias, esas diferencias se pueden debatir, pero que sepan que quienes cometan delitos van a ser perseguidos con todo el peso de la ley, pero nosotros no vamos a perseguir ideas”, complementó.

La CAM ha manifestado su distancia con el Gobierno e incluso aseguró que en caso de ganar el Apruebo en el plebiscito de salida seguirá con sus acciones, señalando que la plurinacionalidad fijada en la propuesta de la Convención Constitucional es "una aspiración vacía".