Boric condenó los incidentes en el Instituto Nacional: "El Gobierno no ampara la violencia"

El presidente señaló que el Gobierno ha tomado medidas en infraestructura y salud mental para las comunidades escolares. AGENCIA UNO

Por: Sebastían Dote 25 de julio 2022 · 15:56 hs

El presidente Gabriel Boric condenó los violentos incidentes registrados durante la mañana de este lunes en el exterior del Instituto Nacional de Santiago, los que empañaron el retorno a clases presenciales tras las vacaciones de invierno.

En una actividad en la comuna de Pirque, el mandatario fue consultado por los graves hechos de violencia ocurridos en las afueras del establecimiento, los que dejaron a un adolescente de 17 años con overol blanco detenido por su eventual responsabilidad en el lanzamiento de bombas molotov.

“Una persona está detenida y tiene que hacerse responsable de sus acciones. El Gobierno no ampara la violencia, la violencia no es el camino para mejorar la sociedad y me parece que cada vez más gente lo tiene claro”, señaló.

El jefe de Estado comentó que "desde el Gobierno vamos a defender la democracia para mejorar nuestra sociedad, nunca la violencia".

Por la situación de los autores de estos hechos, el presidente manifestó que “la ley tiene que operar en estos casos, pero además, como política pública específica, hemos lanzado desde el Ministerio de Educación el plan habilidades para la vida y un plan de infraestructura, porque muchos de los problemas que hay en los liceos es por infraestructura”.

“Hay una inversión significativa por parte del Ministerio de Educación en mejorar las condiciones de estudios, tanto de profesores como de alumnos, y a la vez mejorar la atención en salud mental”, agregó.

El presidente Boric señaló que con todas estas acciones de parte del Ejecutivo “estamos respondiendo a las legítimas demandas que existen, pero la violencia nunca es el camino”.

La Municipalidad de Santiago también rechazó estos incidentes, apuntando a un grupo “acotado, pero muy violento” de integrantes de la comunidad escolar que estarían detrás de estos hechos. La alcaldesa Irací Hassler (PC) anunció que presentarán acciones legales en contra de los responsables.