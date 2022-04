Boric por ataques en Ercilla: "Quienes actúan por la vía de la violencia no van a avanzar"

El mandatario destacó el cambio de políticas en materia de compra de tierras. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 22 de Abril 2022 · 14:06 hs

El presidente Gabriel Boric condenó los ataques registrados durante las últimas horas en la comuna de Ercilla, en la región de La Araucanía, que dejaron al conductor de un camión en riesgo vital.

Durante su visita a Coquimbo, el mandatario fue consultado por los hechos, los que según la Fiscalía de La Araucanía fueron realizados por individuos que usaron armamento de guerra: un fusil 7.62 y otro de 5.56.

“Esto es inaceptable y se merece toda nuestra condena, y yo espero que sea absolutamente transversal. No basta con las declaraciones de buenas intenciones, acá lo que se requiere es un cambio profundo en la política que ha seguido adelante el Estado de Chile para abordar este conflicto”, señaló.

El gobernante agregó que “acá lo que se requiere es un cambio profundo en la política que ha seguido adelante el Estado de Chile para abordar este conflicto. El diálogo es el camino, pero el diálogo no es el resultado, no basta con decir vamos a dialogar, tenemos que hablar de acciones concretas”.

Por la situación de la macrozona sur, Boric aseguró que “vamos a cambiar la política, por ejemplo, respecto a la compra de tierras para poder dar una solución y una descompresión del conflicto en función de las legítimas demandas de el pueblo mapuche”.

“Pero quienes actúan por la vía de la violencia no van a avanzar, ese no es nuestro camino. Sepan que la violencia no es el camino y se están perjudicando quienes insisten en realizar actos de violencia. No solo van a ser perseguidos con todo el rigor de la ley, si no que además le hacen un flaco favor a sus comunidades”, complementó.

Tanto el camionero en riesgo vital como otras dos personas que resultaron heridas por los ataques se encuentran internados en el Hospital Hernán Henríquez Aravena.