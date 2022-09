Boric tras pifias y gritos de protesta en la Parada Militar: “Son parte de la democracia”

El presidente de la República Gabriel Boric, durante la Parada Militar 2022 ,en honor a las Glorias del Ejército. conversa con el comandante en jefe de la institución castrense. Varios asistente desviaron su atención por las pifias de un grupo de manifestantes. AGENCIA UNO

19 de septiembre 2022

Un grupo de personas que asistieron a la primera Parada Militar del Presidente Gabriel Boric, en el marco del aniversario de las Glorias del Ejército, pifió al mandatario y también a los efectivos que desfilaron.

Con un bajo volumen que se fue incrementando hasta a ratos un bullicio, poco después de su llegada al acto en la elipsis del Parque O’Higgins, Boric comenzó a tener una mala recepción por algunos asistentes del desfile.

En las tribunas de la prensa y de los invitados se vio a un grupo de cerca de 25 asistentes del público que en diversos puntos del desfile profirió gritos con insultos al jefe de Estado y fuertes pifias que incluso se pudieron oír en la transmisión oficial del acto.

De hecho, en medio del desfile, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, y algunos ministros asistentes, desviaron su atención hacia las protestas con molestia.

Sin embargo, el Presidente Gabriel Boric reaccionó con tranquilidad. Consultado por la incómoda situación expresó: “Es parte de la democracia, poder expresarse, no todos pueden pensar cómo nosotros y estar de acuerdo con nuestro proyecto”.

Y agregó: “nunca he tenido problemas en particular con las paradas militares, hay un gesto de austeridad en el despliegue de las Fuerzas y me parece que es un acto que enaltece la historia de la Patria y la República”.

Además, el mandatario reparó que se había de tener respeto por las instituciones que representan a todos los chilenos, como el Ejército. Boric destacó además que la parada militar “que nos llena de orgullo”.

Por su parte la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, tuvo una impresión distinta. La ministra dijo que era una situación lamentable, y que “se ocuparon de un grupo pequeño de ultraderecha que se había organizado” para emprender la ceremonia “con pifias y con insultos”.

En tanto, el presidente del Senado, dijo que “en democracia hay libertad de expresión, pero siempre debe ser en marco de respeto”.

"Fue un grupo bastante acotado que se ubicó a primera hora en el centro del parque con el objeto de lograr notoriedad. Son los mismos que fijaron a los parlamentarios que están participando del diálogo para una constitucional, pero en general la gente estaba en una fiesta familiar como corresponde a la parada militar. Es una falta de respeto a quienes hoy desfilaron”, dijo el senador Álvaro Elizalde.