Borrador 3.0 de la Convención Constitucional quedó con 387 artículos

Por: Sebastían Dote 15 de junio 2022 · 14:28 hs

La comisión de Armonización de la Convención Constitucional entregó su última propuesta al pleno, la que bajó de 499 a 387 los artículos de la propuesta que se someterá a un plebiscito de salida el próximo 4 de septiembre.

El llamado “Borrador 3.0” fue sometido a revisiones en cuanto a la distribución de capítulos y artículos, corrección de duplicidades e incongruencias y técnica legislativa. Posteriormente será analizado con las correcciones de ortografía y gramática, con la inclusión de las normas transitorias armonizadas.

La convencional Tammy Pustilnick (INN), coordinadora de la comisión, explicó a Radio Duna que “la gran mayoría de las normas de la comisión de Armonización fueron aprobadas por 2/3 y esperaría que ese quórum se viese reflejado en el pleno”.

La instancia llegó hasta la medianoche del lunes en el debate y despacho de la totalidad de los artículos, con más de 500 indicaciones.

Esta propuesta deberá ser votada por el pleno el próximo 24 de junio, en una revisión que se concretaría en 11 bloques divididos, con 20 minutos de discusión previa.

Tras la aprobación de las Normas Transitorias, y con la decisión del Preámbulo aún pendiente, la propuesta de nueva Constitución está cerca de llegar a su fin. De hecho, la mesa estableció un protocolo para la ceremonia oficial de clausura, que se realizará el próximo 4 de julio.

Aquel acto, de carácter republicano, consistirá en la entrega del borrador final al presidente Gabriel Boric, en un proceso previo al plebiscito de septiembre, en donde el texto podría ser aprobado o rechazado.

La ceremonia ha estado marcada por la polémica ausencia de los ex presidentes de la República, quienes no fueron invitados. Al interior de la Convención hay visiones divididas sobre el tema, ya que algunos constituyentes señalaron que la presencia de los ex mandatarios es fundamental, mientras que otros alertaron por las reacciones que generaría la presencia del ex presidente Sebastián Piñera.