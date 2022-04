Brutal agresión de taxista a chofer en centro de Santiago

En el registro que grabó el conductor agredido, se puede ver cuando el taxista le pide explicaciones tras sufrir un choque por alcance.

Por: Gabriela Romo 29 de Abril 2022 · 12:29 hs

Una brutal agresión ocurrió en la intersección de Lira con Diagonal Paraguay, en pleno centro de Santiago, luego que un taxista golpeara a un conductor de 80 años tras protagonizar un accidente vehicular. Según indicó la víctima, el chofer incluso amenazó con apuñalarlo.

En el registro que grabó el conductor agredido, se puede ver cuando el taxista le pide explicaciones tras sufrir un choque por alcance. Segundos después, el otro conductor lanza una bujía contra el parabrisas, para luego sacar una herramienta de su vehículo y golpearla contra el vehículo.

El taxista señala que el conductor "me choca las puertas, me bajo y le digo: me chocaste el auto por andar apurado".

Esteban Calderón, hijo del conductor que también iba en el automóvil particular, explicó a Meganoticias que “nos encerraron por el lado derecho, luego el sujeto se bajó e increpó a mi papá. Tenía una bujía ya en la mano, que la tenía dentro del auto y la lanzó al vehículo dos veces, haciendo dos daños en el parabrisas”.

“No contento con eso, durante el corte de la grabación se pone al lado y dice ¿qué pasa si te acuchillo ahora?, volvió a golpear el parabrisas causándole el daño mayor que es el que se ve y golpea los costados del vehículo”, agregó.

Por si fuera poco, dijo que el sujeto “aumentó la furia descontroladamente. Nosotros no hicimos nada, absolutamente nada y en el video queda claro que ni siquiera le gritamos algo, no lo increpamos, no lo ofendimos ni nada”.

Taxista se disculpa

El taxista acusado de agresión, dijo que el conductor particular "me chocó las puertas", por lo que "me bajo y le dijo que "me chocaste el auto por andar apurado".

"Yo le pedí mil disculpas al caballero porque no es mi reacción", dijo el transportista.

El automóvil del sujeto no está inscrito en el Ministerio de Transporte, por lo que funcionaba ilegalmente.