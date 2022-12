Bus interurbano volcó en Estación Central tras chocar contra poste eléctrico

El conductor del bus interurbano se dio a la fuga del lugar de los hechos. AGENCIA UNO.

Compartir











Por: Rodrigo León 07 de diciembre 2022 · 06:59 hs

Un bus interurbano volcó en la comuna de Estación Central, en la Región Metropolitana, luego de chocar contra un poste eléctrico la mañana de este miércoles.

Como si eso fuera poco, la máquina terminó impactando una vivienda en la intersección de las calles Obispo Manuel Umaña con Arica.

El hecho ocurrió cuando el bus que venía de Peñaflor, impactó a una vehículo particular que intentó realizar un viraje en U.

A raíz de esta situación, siete pasajeros resultaron lesionados debido a los vidrios que se rompieron producto del impacto y fueron trasladados hasta la Posta Central.

Vecinos del sector ayudaron a varias personas a salir del bus interurbano, mientras aseguraban que el conductor de la máquina no venía a exceso de velocidad.

Conductor del bus interurbano desaparecido

El conductor del vehículo particular aseguró que “yo venía con luz verde y freno un poquito porque me iba a dar la luz amarilla. Entonces voy pasando cuando siento el impacto de que venía el bus. Me dio vuelta a mi”.

Fabián Zuñiga, teniente segundo de la Sexta Compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago, informó que "al momento de revisar a los lesionados, el conductor del bus no se encontraba en el lugar. A momento todavía no lo podemos ubicar".

"No hay lesionados graves, fueron todos revisados por Samu", agregó.

A raíz de este accidente protagonizado por un bus interurbano, el tránsito se encuentra completamente cortado.

Por lo mismo, desde Transporte Informa dieron a conocer las desviaciones: