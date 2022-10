Búsqueda del astrónomo Thomas Marsh: fiscalía pone plazos en la etapa final

El astrónomo británico Thomas Marsh, desaparecido el 16 de septiembre en el Observatorio La Silla, comparte en la imagen con una de las alumnas de la Universidad de Warwick, Inglaterra.

Compartir











Por: Luis Rivera 19 de octubre 2022 · 12:07 hs

Todavía la búsqueda no arroja resultados. El astrónomo británico Thomas Marsh desapareció en el Observatorio La Silla el viernes 16 de septiembre y desde ese momento, la Fiscalía Regional de Coquimbo ha movilizado a las policías, el Ejército y ahora bomberos para intentar encontrar alguna pista del paradero del científico.

Con un manojo de llaves, la confirmación de un desencuentro verbal entre él y el alumno que lo acompañó desde Europa (quien sigue como testigo) y las últimas labores de rescate por un persona viva, el fiscal Adrián Vega adelantó lo que puede pasar con esta investigación en caso de que no obtengan frutos los últimos movimientos en los cerros del norte chico.

De acuerdo a las palabras del persecutor, el final de este mes podría ser clave para continuar o no la búsqueda del profesor de la Universidad de Warwick. “Se cumplieron 30 días y vamos a terminar octubre con todo lo que tenemos. Si se necesita aplicar más tecnología, se aplicará en su momento. Puede ser que aparezca alguna evidencia y toda la planificación se baja y se vira para investigar lo sucedido y cerrar el círculo con la familia”, sostuvo.

Una eventual deshidratación de Marsh en una supuesta caminata por el lugar, según lo que apunta quien encabeza las indagaciones, es un nuevo antecedente al que se apegan en la zona.

“Usted entenderá que salir a un cerro y quizás deshidratarse puede provocar alguna confusión y quizás eso es lo que ocurrió al señor Thomas Marsh. Todo aquel que se extravía en un cerro tiene un problema de confusión y falta de oxígeno que puede provocar tomar malas decisiones que lo llevan quizás a lugares insospechados”, dijo Vega.

Siguen buscando vivo a Thomas Marsh

Según los últimos reporte que recibió Adrián Vega de los profesionales que trabajan en La Silla, no hay signos de violencia o muerte de una persona, por lo que las labores se mantienen en la posibilidad de encontrar a una persona viva.

"No tengo evidencia de fallecimiento, no hay signos de violencia. Además, hay sectores donde hay ciertos refugios, que no solamente son bajadas, sino que son refugios de cabreros y quizás haya algún acceso a comida. Así que yo nunca voy a descartar esa posibilidad a 30 días de su desaparición, porque sabemos de historias de sobrevivencia que abarcan más tiempo que aquellos", explicó el fiscal, quien espera por novedades desde la Fuerza Aérea (FACh).

La intención de Vega es contar con el modelo Hermes 900 no tripulado que permite hacer un mapeo de las montañas y cuenta con tecnología para detectar calor.

"Está trabajando el equipo frontera norte, que cumple labores en la cordillera, en el sector del desierto y en distintas tareas. Incluso en la búsqueda de personas que se han extraviado. Y el día viernes llegará un grupo especial de operaciones de Bomberos de Chile con alta capacidad logística, con un camión de tipo militar Unimog, con cerca de 12 personas especialistas en estas búsquedas, quienes acamparán en el lugar”, cerró.