COVID-19: testeo de pasajeros en el aeropuerto de Santiago presenta fuerte caída

Por: Rafael Carneiro 20 de julio 2022 · 17:58 hs

Pocos días antes de que Sebastián Piñera dejara el gobierno, el día 7 de marzo anunció que la toma de PCR en los aeropuertos del país que reciben vuelos desde el extranjero sería realizada de manera aleatoria a partir del día siguiente. Las otras medidas, como exigir a los viajeros un seguro COVID, se mantuvieron.

Aún así el testeo se mantenía alto, ya que durante las primeras cinco semanas con la nueva medida, se testeaba a más de la mitad de los pasajeros que llegaban. Pero, el día 14 de abril las cifras presentaron una fuerte caída y el Minsal pasó de examinar a un sexto de los pasajeros que llegaban.

Esta situación sucedió después del anuncio del Plan Fronteras Protegidas, que categoriza el país en tres niveles de alerta (1, 2 y 3), cuyas exigencias de ingreso cambian de acuerdo con lo que han designado las autoridades después de tomar en cuenta las variables de salud y contagio.

Actualmente, al estar en alerta novel 1, la declaración jurada es lo único que es exigido a los vacunados y no vacunados. No hay necesidad de tests obligatorios, de cuarentenas (con excepción de que a un pasajero se le detecte COVID en su examen aleatorio), de seguro COVID (solo es recomendado), ni homologación obligatoria de las vacunas. Este, de acuerdo con el Plan Fronteras Protegidas, "es voluntario, pero no contar con ella no permitirá acceder al Pase de Movilidad” que es exigido en algunos lugares.

Según los datos entregados por transparencia al diario La Tercera, entre el 12 de marzo y el 13 de abril fueron realizados 154.668 tests PCR en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, con un promedio diario del 68,7% de los 232.205 pasajeros que arribaron a Chile en ese período. Más de 7 mil pruebas diarias.

Sin embargo, desde el 14 de abril hasta el 15 de mayo, se examinaron 39.197 personas de las 233.754 que llegaron al país, lo que corresponde al 16%.

De acuerdo con la Subsecretaria de Salud Pública, el Ministerio de Salud tomó la decisión de optimizar esta estrategia para hacerla más eficiente, disminuyendo los tiempos de tránsito. Además, informó que todas las semanas se estima de forma estadística la cantidad de test a realizar en fronteras con base en la cantidad de personas que transitan por los puntos de entrada y esta optimización hizo que disminuyera de 3 a 5 veces el gasto sin perjuicio al resultado sanitario.

COVID en Chile

Según el último balance divulgado por el Ministerio de Salud, durante las últimas 24 horas hubo 3.576 casos nuevos de COVID-19 y una positividad de 14,2% a nivel nacional. Fueron realizados 22.633 exámenes PCR y test de antígeno.