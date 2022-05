CPLT solicitará sumario contra subsecretarías de Minsal por no entrega de correos electrónicos

La entrega de los correos de las ex autoridades derivó de un amparo presentado ante el Consejo. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 09 de mayo 2022

Francisco Leturia, presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT) anunció este lunes que presentará ante el consejo directivo del organismo una solicitud para iniciar un sumario en contra de las subsecretarías de Salud Pública y de Redes Asistenciales, ambas pertenecientes al Ministerio de Salud (Minsal), por la no entrega de los correos electrónicos entre las ex autoridades en medio de la crisis por el COVID-19.

El director del organismo detalló que el 22 de abril pasado venció el plazo para que se traspasaran los mensajes enviados y recibidos desde cuentas institucionales de las autoridades del gobierno del ex presidente Sebastián Piñera, los que entregarían antecedentes sobre la gestión de la pandemia.

“En la próxima sesión de consejo propondré a los demás consejeros de la Corporación, el inicio de una investigación sumaria sobre el particular”, afirmó Leturia.

La decisión deriva de un amparo presentado ante el Consejo que determinó la entrega al solicitante de los correos electrónicos enviados y recibidos vía cuentas institucionales –entre el 1 de marzo y el 12 de septiembre de 2020– por el titular de la cartera de Salud, Enrique Paris, la subsecretaria Paula Daza y el ex ministro Jaime Mañalich.

A esta lista se suman los correos de otros funcionarios del Ministerio de Salud, entre otros, el director del Departamento de Estadísticas e Información de Salud, Carlos Sans; Rafael Araos, ex jefe del Departamento de Epidemiología; y la jefa de la Dirección de Planificación Sanitaria, Johanna Acevedo.

El CPLT señaló que ya impulsó procesos sancionatorios en contra de las subsecretarías del Minsal luego de detectar que no estaban cumpliendo con las obligaciones de respuesta a solicitudes de acceso a la información acorde a lo establecido por la Ley de Transparencia.

Estas acciones derivaron en sanciones a las autoridades, aplicándose en el caso de la ex subsecretaria de Salud Pública, multas de un 45% (sumario administrativo) y de un 30% (investigación sumaria) y en el caso del ex subsecretario de Redes Asistenciales, multas de un 35% (sumario administrativo) y de un 30% (investigación sumaria), respectivamente, de las remuneraciones, por no cumplimiento de decisiones del Consejo y por la no entrega de información.