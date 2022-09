Cámara retrasará entrega de resultados de test de droga a diputados

Esta situación causó molestia en la oposición, donde la diputada RN Camila Flores expresó que “genera incertidumbre y suspicacia por parte de la ciudadanía''. AGENCIA UNO

Por: Cristián Meza 26 de septiembre 2022 · 18:33 hs

La Cámara de Diputados debía entregar este lunes los resultados de los primeros test de droga a los parlamentarios. Sin embargo, finalmente estos se conocerán este miércoles, informó el secretario Miguel Landeros.

Landeros dejó en claro que este lunes se recibieron formalmente estos resultados, pero se está “haciendo la correspondiente codificación de cada uno de ellos, para ver los resultados de cada parlamentario”.

Junto con ello, según el reglamento se debe “notificar a los diputados personalmente de los resultados y después de eso tengo que entregarle la nómina al señor presidente -Raúl Soto- para que publique el resultado de cada persona”, por lo tanto, confirmó que la notificación de los resultados “deberíamos hacerlo de aquí al miércoles a más tardar”.

Esta situación causó molestia en la oposición, donde la diputada RN Camila Flores expresó que “genera incertidumbre y suspicacia por parte de la ciudadanía''.

"Espero que no se deba a nada en particular, sino que más bien tenga que ver quizás con la cantidad de test que tuvimos que realizar, que fueron 78 en total salvo 5 personas que no se quisieron hacer el test y recurrieron a la justicia, pero espero que se tengan los resultados a la brevedad posible, que no pase mucho tiempo porque sin lugar a dudas lo que menos queremos generar a la población es incertidumbre”.

En cuanto a quienes no se realizaron el test y que la parlamentaria hace referencia, se trata de las diputadas Marisela Santibáñez, Ana María Gazmuri, Clara Sagardía, Marcela Riquelme y Lorena Fries, quienes interpusieron un recurso de protección ante la Corte Suprema alegando que se vulneraban las garantías constitucionales.

Los 77 diputados restantes debían iniciar su paso por el laboratorio la semana pasada hasta el 30 de septiembre, pero la toma de muestra se aplazó, por lo que se anticipa que los resultados se den a conocer a fines de octubre.