Camioneros desbloquearán rutas tras acuerdo con el Gobierno

Por: Sebastían Dote 12 de Febrero 2022 · 18:00 hs

Representantes del gremio de los camioneros anunciaron que durante este sábado se levantarán los bloqueos en las diversas rutas del país, los que se instalaron como protesta tras la muerte del joven transportista Byron Castillo en la región de Antofagasta.

El desbloqueo se concretará tras una reunión sostenida entre los dirigentes y el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien confirmó que se decretará estado de excepción en las provincias de Arica, Parinacota, Tamarugal y El Loa para abordar la crisis migratoria.

Carlos Bretti, representante de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile (CNTC), señaló que “han participado 17 representantes de gremios, y el 100% de ellos están de acuerdo con la propuesta que nos ha hecho la autoridad de Gobierno”.

“En consecuencia, y en vista y consideración del acuerdo, deberíamos estar levantando el paro desde este momento. Desde este preciso momento, las rutas deben quedar liberadas”, expresó.

Sobre los grupos que eventualmente buscarán mantener la movilización, Bretti señaló que “siempre hay algunos grupos que, por diferentes razones, no entienden bien el mensaje, ellos toman la decisión de no levantar las rutas. Eso es algo común. Tenemos que entender que la comunicación vía telefónica no es la mejor”.

El paro de camioneros provocó diversos problemas para los traslados en el norte de Chile, especialmente en la ciudad de Iquique, donde los bloqueos en el aeropuerto Diego Aracena llevaron a la suspensión de los vuelos a Santiago.

La protesta también se trasladó a la zona central, con cortes parciales o totales en la Ruta 68 y en la Ruta 5 Sur, a la altura de San Fernando.