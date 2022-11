Camioneros se dividen por el paro mientras Marcel hace un gesto para frenar el alza del combustible

Desde Arica a Rengo ha sido la extensión del paro nacional de camioneros convocado por la Confederación Gremial de Transportistas Fuerza Norte AGENCIA UNO

Por: Luis Rivera 21 de noviembre 2022 · 12:14 hs

La Confederación Gremial de Transportistas Fuerza Norte comenzó a desarrollar durante la madrugada de este lunes una paralización nacional en varias carreteras y rutas del país, la cual ha generado ralentización del tránsito y molestia en los automovilistas al tener sólo una pista habilitada por efectivos de Carabineros.

Los camioneros que participan de este manifestación, en general, reclaman por el aumento “descontrolado e impune de asaltos, robos, saqueos de las cargas transportadas, con un alto riesgo a la vida e integridad de los conductores", como han señalado durante la jornada.

Desde Arica hasta Rengo en la Región de O'Higgins, las carreteras se han visto interrumpidas por esta por esta protesta que, por ahora, no cuenta con el apoyo en terreno de la Confederación Nacional de Transportistas de Carga (CNTC).

En paralelo, Mario Marcel, ministro de Hacienda, se reunió con esta agrupación y con otros actores, como el Sindicato Profesional Interempresa de Choferes de Camiones (Sitrach), el Consejo Superior de Transportes y la Federación Nacional de Transporte de Pasajeros (Fenabus) para escuchar las peticiones y evaluar cómo La Moneda podría contribuir a minimizar los requerimientos del gremio.

"La movilización de los colegas dirigidas por Cristian Sandoval, la hacemos propia. Ellos están reclamando por el tema del alza de petróleo semanal, y el tema de la violencia, la seguridad, por lo tanto, es lo que nosotros también estamos reclamando y tratando de que el Gobierno definitivamente cumpla. En julio le hemos planteado esta misma petición, pero hoy día felizmente creemos que el ministro ha tomado responsabilidad respecto del grave problema", dijo Sergio Pérez, presidente de la CNTC.

Están divididos: por ahora no se suman en la carretera

A pesar de este respaldo público, el líder de la CNTC asume que debe seguir en el diálogo con sus pares para poder sumarse a la paralización en las diversas carreteras y autopistas del país.

“Somos confederaciones colegiadas, para hacer una movilización tenemos que tener un consultivo presencial con responsabilidad de los dirigentes de todas las regiones y luego se forma un comité de crisis de 15 dirigentes. Por lo tanto, en este minuto tenemos que esperar el resultado del acuerdo y llamaremos un consultivo nacional si corresponde”, confirmó antes de dar a conocer uno de los compromisos iniciales del Gobierno para revisar que el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (MEPCO) sea quincenal.

“Como un anuncio primario, se establece que el Mepco va a tener una variabilidad no semanal, sino de mayores plazos y vamos a tratar que haya estabilización del valor del litro de petróleo”, sostuvo Sergio Pérez.

"El Mepco va a tener fondos para trabajar el próximo año. El impuesto específico se va a prorrogar por un año o sea, cosas concretas, porque de ahí viene el 80% de rebaja para los más pequeños y el 31% para los más grandes. Lo que tenemos que dejar claro es que el petróleo, según el ministro, es que se va a ir formando una meseta y va a ir bajando de a poquito", agregó Juan Araya, presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC).

El sempiterno dirigente de los camioneros, además, aseguró que el paro es por motivos internos. “El tema de fondo lo tenemos internamente, porque los camioneros que están hoy día paralizados trabajan en los ‘cortacola’. Los comisionistas, que toman los trabajos, contratan cinco, seis o 20 camiones y los reajustes que dan las compañías no se lo traspasan al pequeño camionero y los asfixian. Hay 30 mil microempresarios y 40 mil transportistas en general, por lo tanto ese es un tema interno nuestro, y no lo disfracemos con este tipo de movilizaciones”, dijo.

En medio de estos análisis, los camioneros en las pistas rechazan estos liderazgos. “Queremos que los dirigentes de la Confederación Fuerza del Norte sean recibidos en La Moneda y puedan dialogar con el Gobierno para que entiendan nuestras problemáticas, que no son las mismas de los grandes empresarios. No nos sentimos reflejados por Sergio Pérez. Ni lo conozco y eso que nosotros somos transportistas a nivel nacional. Nunca nos hemos sentido reflejados por él, nadie lo conoce, yo no lo conozco, no sé quién es. Yo lo he visto en la tele”, enfatizó Carlos Galaz, vocero de los camioneros de Paine.