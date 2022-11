Carabinero que disparó a acusado de violencia intrafamiliar en El Monte no está imputado

Según la Fiscalía, el cabo primero Rodrigo Martínez ha declarado como víctima y testigo después de dispararle en la pierna a un sujeto que intentó agredirlo con un bloque de cemento en El Monte. CAPTURA

03 de noviembre 2022

“Hay muchos carabineros que tienen la preferencia de decir mejor no me lesiono a dar respuesta como lesionado, a tener que actuar. Está ese miedo. Hay un desgano, una desmotivación, tanto para mí como para los colegas que están presentes en ese momento. Se presume un delito de parte mía, por hacer uso del arma de fuego, siendo que se hizo todo dentro del marco legal, entonces eso igual eso me desganó, me desmotivó".

Ese fue el relato que desclasificó el diputado Diego Schalper de Renovación Nacional (RN) luego de reunirse con el cabo primero Rodrigo Martínez, quien el sábado 22 de octubre le disparó en la pierna a un sujeto acusado de violencia intrafamiliar que lo intentó agredir con un bloque de cemento.

El desempeño del funcionario policial en el entrevero ocurrido en el pasaje Chungará de El Monte fue respaldado por el director general de la institución, así como lo ha hecho el Gobierno en días anteriores.

“Es preocupante, que un carabinero que va a defender a una víctima y se vea amenazado y haga uso del arma de fuego que el Estado le dio para que se defienda, quede en calidad de imputado. Nosotros le vamos a prestar el apoyo judicial jurídico para que su condición no se vea perjudicada durante el juicio”, dijo Ricardo Yáñez.

Víctima y testigo, no imputado

Al respecto, desde la Fiscalía Metropolitana Occidente confirmaron que el cabo primero Martínez no está imputado y que ha declarado en la causa como víctima y testigo. “Carabineros y PDI tendrán el respaldo del Gobierno”, dijo el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, al ser consultado por el caso.

“Siempre que un policía hace uso de su arma de servicio se produce una investigación, porque la distancia que hay entre una violencia innecesaria de una legítima defensa tiene que ser resuelta por una investigación. Ahora, el tema de ser imputado a veces es mal interpretado porque muchas veces es que se está siguiendo una investigación formal”, complementó Ángela Vivanco, vocera de la Corte Suprema.