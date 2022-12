Carabinero que disparó a sujeto que lo amenazó con un bloque de cemento fue sobreseído

El cabo primero Rodrigo Martínez le disparó a un sujeto en El Monte después de que lo amenazara con un bloque de cemento.

Por: Luis Rivera 09 de diciembre 2022 · 13:31 hs

“Hay muchos carabineros que tienen la preferencia de decir mejor no me lesiono a dar respuesta como lesionado, a tener que actuar. Está ese miedo. Hay un desgano, una desmotivación, tanto para mí como para los colegas que están presentes en ese momento. Se presume un delito de parte mía, por hacer uso del arma de fuego, siendo que se hizo todo dentro del marco legal, entonces eso igual eso me desganó, me desmotivó".

Esas eran las sensaciones del cabo primero Rodrigo Martínez, quien el sábado 22 de octubre le disparó en la pierna a un sujeto acusado de violencia intrafamiliar que lo intentó agredir con un bloque de cemento.

En ese momento, el desempeño del funcionario policial abrió el debate sobre la decisión que tomó para impactar al hombre que lo amenazaba. En primera instancia, el Gobierno y la propia institución respaldaron al uniformado, quien finalmente declaró en la causa como víctima y no como autor de un delito.

“La ventaja del uso de la fuerza debe ser superior a la que esté usando el atacante”, dijo en su minuto el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

En ese escenario, la causa que implicaba a Martínez terminó con él como sobreseído en la Fiscalía Occidente. Legítima defensa fue la justificación del tribunal.

“Un carabinero, cuando está usando su arma de servicio, está obligado, hay un deber funcionario que le obliga. No es optativo para él mantener o restablecer el orden público… Un civil tiene opciones como repeler un ataque, o ponerse a salvo y no repeler un ataque. Carabineros no tiene esas opciones, debe actuar”, sostuvo el fiscal Heriberto Reyes.