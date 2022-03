Carabinero que disparó en marcha de Confech: "Pensé que iba a perder la vida"

La víctima del disparo fue un joven de 19 años que se desempeña como repartidor de comida que no estaba participando de la manifestación. AGENCIA UNO/ARCHIVO

28 de Marzo 2022

El carabinero que hizo uso de su ama de servicio durante la marcha desarrollada este viernes, en el marco de una convocatoria de la Confederación de Estudiantes Universitarios de Chile (Confech), donde hirió a un joven de 19 años, reconoció que temió por su vida.

Esto, ya que el uniformado estaba siendo golpeado por encapuchados al momento de realizar el disparo.

En entrevista con T13, el carabinero, quien está internado en el hospital institucional, indicó que "la situación fue muy difícil porque me sentí afectado en mi integridad física. Pensé sinceramente que iba a perder la vida. Tengo familiares esperándome en la casa, entonces eso es lo primero que se te pasa por la cabeza”.

En esta línea, dejó en claro que "yo no quise hacerle daño a nadie, fue sin querer porque yo disparé al suelo. Solo estaba desviando el tránsito para resguardar a las personas”.

Consultado sobre la agresión sufrida, el carabinero explicó que fue víctima de una golpiza por parte de un grupo de, al menos, cuatro personas.

“Estaba con dos colegas más, pero no los logré visualizar porque entre quince o veinte personas me estaban agrediendo en el suelo, entonces por eso se me pasó por la mente que tenía que salir de allí”, indicó.

El uniformado expresó que "estaba resguardando a los manifestantes para que el tránsito vehicular no provocara ningún daño a algún manifestante. Yo solamente estaba desviando el tránsito para que ellos pudieran manifestarse pacíficamente. No digo que todos me agredieron, pero hubo un grupo quien intentó atacar a Carabineros y salimos lesionados nosotros”.

La Fiscalía inició una investigación por estos hechos, precisando que el involucrado debía quedar en libertad, ya que se determinó que actuó en defensa propia.

La víctima del disparo fue un joven de 19 años que se desempeña como repartidor de comida que no estaba participando de la manifestación.