Carabineros agredidos en marcha Confech presentan denuncia por homicidio frustrado

31 de Marzo 2022

Tres integrantes de Carabineros presentaron una querella por homicidio frustrado, luego de las agresiones sufridas la semana pasada en el centro de Santiago, en el marco de la marcha convocada por la Confederación de Estudiantes (Confech).

Los querellantes son Patricio Gómez, Carmen Figueroa y Leonardo Quezada, los que acusan homicidio frustrado en su contra, además de pedir que se persiga penalmente a quienes habrían sido cómplices y encubridores de sus atacantes.

En el caso de Leonardo Quezada, fue golpeado por al menos cuatro individuos, por lo que hizo uso de su arma de servicio para ahuyentarlos, hirieron a un trabajador que estaba cerca del lugar de los hechos.

Quezada fue entrevistado por T13, indicando que en medio de la agresión le quitaron su bastón retráctil y su gorra, además de agregar que sintió que estaba en peligro su vida.

El uniformado declaró en el Hospital de Carabineros que "la situación fue muy difícil porque me sentí afectado en mi integridad física. Pensé sinceramente que iba a perder la vida. Tengo familiares esperándome en la casa, entonces eso es lo primero que se te pasa por la cabeza”.

“Estaba con dos colegas más, pero no los logré visualizar porque entre quince o veinte personas me estaban agrediendo en el suelo, entonces por eso se me pasó por la mente que tenía que salir de allí”, precisó.