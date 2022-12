Carabineros: cerca de un millón de personas llegó hasta el Santuario de Lo Vásquez

La peregrinación al Santuario de Lo Vásquez se retomó tras dos años suspendida por la pandemia. AGENCIA UNO.

Por: Rodrigo León 08 de diciembre 2022 · 16:03 hs

Carabineros hizo un balance de la multitudinaria peregrinación al Santuario de Lo Vásquez, en la Región de Valparaíso, con motivo de la conmemoración de la Inmaculada Concepción.

Según indicaron desde la institución, la jornada se ha destacado por ser tranquila y sin mayores incidentes. Junto con ello, aseguraron que se cumplió la expectativa con respecto a la asistencia de cerca de un millón de personas.

El coronel de la Prefectura del Tránsito y Carreteras de Carabineros, Emilio Teixidor, informó que hasta el momento “no hubo desgracias que lamentar” y que “no hemos tenido ningún incidente mayor”.

El uniformado destacó la “gran cantidad de público” que llegó hasta el Santuario de Lo Vásquez, luego de que la cita religiosa se suspendiera por dos años consecutivos debido a la pandemia del COVID-19.

Hasta ese lugar llegaron al menos 20 mil ciclistas y ellos, junto a los peatones, “han respetado las normas”.

En la zona se desplegaron cerca de 300 carabineros, quienes contribuyeron para que la peregrinación al Santuario de Lo Vásquez se llevara a cabo de manera normal.

Feligreses en el Santuario de Lo Vásquez

Las miles de personas que llegaron hasta el Santuario de Lo Vásquez durante este jueves destacaron su emoción al volver a celebrar esta festividad después de dos años.

Uno de ellos declaró a Meganoticias que “venimos de la comuna de Conchalí a pedirle a la virgencita por la familia, por los amigos, y por los que no están”.

Otro, en tanto, afirmó que “algunos se vienen caminando, algunos en bicicleta, algunos trotando, pero todos por la misma causa”.

“Con los años que tenga, voy a seguir (viniendo) hasta que ya no dé más. Voy a seguir con la Virgen, lo que he pedido me lo ha cumplido”, aseguró otro asistente en el Santuario de Lo Vásquez durante este jueves.