Carabineros detiene a ladrón y recupera camioneta Porsche robada a Johnny Herrera

Johnny Herrera, ex arquero de Universidad de Chile y actual comentarista de TNT Sports Chile, sufrió una violenta encerrona el 6 de agosto en la recta Las Salinas de Viña del Mar.

Por: Cristián Meza 27 de octubre 2022 · 17:21 hs

Carabinero detuvo en San Bernardo a un individuo que manejaba la camioneta marca Porsche robada a Johnny Herrera en agosto pasado.

Según consignó La Hora, el involucrado fue detenido por efectivos de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros abordo del vehículo en una sucursal del supermercado Tottus.

En esta línea, los uniformados se dieron cuenta que la camioneta de Johnny Herrera presentaba su placa patente adultera de manera manual, descubriendo que presentaba un encargo por robo.

El detenido quedó a disposición del Juzgado de Garantía de San Bernardo.

El otrora seleccionado nacional fue intimidado con armas de fuego, sufriendo el robo de su camioneta y diversas especies.

Herrera relató a la prensa que “se me cruzó un auto, gallos con pistolas. Se bajaron dos, eran como cuatro. Me venían siguiendo. Me quitaron el auto, me apuntaron”.

"Me metí a la Copec y los gallos se metieron atrás mío y me tocó un semáforo rojo y paré, me cruzaron y se bajaron con pistolas", agregó el ex futbolista, quien en ese momento estaba viajando de Santiago a Viña del Mar.

A pesar del intimidante hecho, Johnny Herrera agradeció que "afortunadamente no iba con mi hijo".

Johnny Herrera es uno de los máximos ídolos de Universidad de Chile, ya que el jugador con más títulos del club, con 12, donde destaca la Copa Sudamericana 2011 lograda bajo el mando de Jorge Sampaoli.