Carlos Palacios saca la voz tras detención: "Nunca he agredido a la madre de mis hijos"

Por: Cristián Meza 25 de noviembre 2022 · 18:57 hs

Carlos Palacios, jugador de Vasco da Gama y que busca concretar su ansiado traspaso a Colo Colo, sacó la voz tras ser detenido la noche de este jueves, acusado de amenazar de muerte y ejercer violencia intrafamiliar contra su ex pareja.

Y es que el volante salido de las inferiores de Unión Española se refirió a lo sucedido tras ser retenido en la Séptima Comisaría de Renca.

"Primero que todo, agradecer a todas las personas por su preocupación. También quiero dejar en claro que nunca he agredido a la madre de mis hijos. Todo lo ocurrido fue un mal entendido y ya está todo aclarado y soy totalmente inocente", puntualizó.

Carlos Palacios también sostuvo que “quiero dejar en claro que nunca he dejado los deberes como padre con mis hijos, para los que hablaban mierda (sic) sin saber”.

Tras esto, compartió un registro donde aparece jugando con su hijo y el mensaje: “Inocente, para que no hablen de más y gratis”.

La polémica se originó luego que su ex pareja, con quien tiene un hijo en común, lo acusara de amenazas, señalando que "vino a dejar a su hijo y me ofreció balazos a mí porque yo le dije que no quería nada nunca más con él".

Ante estos hechos, el capitán de Carabineros Daniel Barrera, declaró a radio Cooperativa que "en horas de la madrugada una joven se acercó a la comisaría con la finalidad de realizar una denuncia, pues asegura haber sido victima de amenazas de muerte por parte de su ex pareja, con la que mantiene un hijo en común".

"A raíz de ello, el personal policial comienza a realizar las diligencias con la finalidad de ubicar al agresor, no teniendo éxito en las primeras horas posteriores a la denuncia", agregó, apuntando que posteriormente "personal de la Séptima Comisaría de Renca, específicamente la sección de investigaciones policiales continúa con las diligencias, logrando la detención del sujeto y poniéndolo a disposición del Ministerio Público".