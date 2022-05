Caso Berríos: Boric está "disponible" en crear una comisión de verdad para víctimas de abusos eclesiásticos

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, planteó que espera que "la justicia penal sea la que investigue y no la canónica", PRESIDENCIA

Compartir











Por: Cristián Meza 04 de Mayo 2022 · 21:10 hs

El Presidente Gabriel Boric se mostró dispuesto a establecer una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación para víctimas de abusos sexuales en la Iglesia Católica, a propósito de la denuncia por “hechos de connotación sexual” que enfrenta el sacerdote Felipe Berríos.

En el marco de su visita a la región de Magallanes, el jefe de Estado puntualizó que "en estos casos, independiente de quien sea la persona (acusada), siempre tenemos que estar del lado de las víctimas".

En esta línea, puntualizó que "he conversado con algunas agrupaciones de víctimas de abusos por parte de ya sea sacerdotes o personas vinculadas al mundo eclesiástico, que nos han planteado esta alternativa".

"Me parece que es algo que tenemos que trabajar en conjunto, pero me hace sentido. No quiero anunciar ahora -a propósito de esta denuncia- algo que no está lo suficientemente trabajado, pero me hace sentido, porque el sufrimiento es muy, muy grande. Hemos visto demasiados casos, acá en la Región de Magallanes también", argumentó.

Es por ello que el Presidente Gabriel Boric sostuvo que "estoy disponible a que desde el Estado trabajemos en una alternativa que les dé acogida a las víctimas, que no se sientan desprotegidas. Sabemos lo difícil que es denunciar".

En tanto, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, planteó a radio Cooperativa que espera que "la justicia penal sea la que investigue y no la canónica", mientras que la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, detalló que el Ministerio Público está obligado a investigar, dado que la víctima era menor de edad al momento de los hechos.

"Es una situación distinta cuando las víctimas son menores de edad, porque aquello involucra -si es que no existe una denuncia (judicial)- la obligación del Ministerio Público de perseguir de oficio aquellos delitos que se podrían haber cometido por miembros de la Iglesia Católica o de cualquiera otra en contextos de abuso eclesiástico", puntualizó.