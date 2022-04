Caso Narumi: justicia francesa condena a 28 años de cárcel a Nicolás Zepeda

Previo a conocer la condena, Nicolás Zepeda insistió en su inocencia, reiterando que no era el asesino de Narumi Kurosaki. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 12 de Abril 2022 · 09:09 hs

La justicia francesa condenó este martes a 28 años de cárcel a Nicolás Zepeda por la muerte y desaparición de la estudiante japonesa Narumi Kurosaki tras declararlo culpable luego de varios días de juicio.

La determinación fue tomada por seis civiles y tres jueces a puertas cerradas, luego de que la Fiscalía gala solicitara este lunes la cadena perpetua en contra del acusado.

Previo a que se conociera la decisión del tribunal, se le dio la oportunidad al chileno de hablar por última vez. De forma extraordinaria, y por primera vez, el joven habló en un francés muy fluido.

“Nunca quise estar en medio del dolor de la familia de Narumi”, dijo de entrada, y agregó que “nunca quise estar en medio del dolor de mi pobre familia, en medio de mi propio dolor”.

Nicolás Zepeda insistió en su inocencia, recalcando que “no soy quien me gustaría, pero no soy un asesino. No soy el asesino de Narumi”.

El abogado querellante de la ex pareja de Kurosaki, Arthur Del Piccolo, Randall Schwerdorffer, señaló sobre la declaración del chileno que “mantiene su posición en sus últimas palabras, mantiene que no tiene nada que ver la desaparición criminal de Narumi”.

Pese a que ya se conoció la condena en contra de la ex pareja de la estudiante japonesa, aún se desconoce el paradero del cuerpo. La fiscalía planteó la posibilidad de que se encuentre en el río Doubs, aguas abajo de la presa de Crissey.

Ante esta posibilidad, se le pidió al jurado “pronunciar una sentencia que proteja a la sociedad de este individuo”.

De momento, Nicolás Zepeda deberá cumplir la condena en una cárcel francesa, pero en caso de que exista un acuerdo entre Chile y Francia, se podría llegar a la posibilidad de que el joven pueda ser trasladado a nuestro país para cumplirlo en una cárcel chilena.