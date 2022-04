Caso Narumi: primo de Nicolás Zepeda revela inquietante conversasión con el imputado

Nicolás Zepeda dijo a su primo que tenía interés sobre la muerte por asfixia

Por: Hugo Infante 06 de Abril 2022 · 16:14 hs

Este miércoles, durante el séptimo día del juicio de Nicolás Zepeda, principal y único sospechoso del asesinato de Narumi Kurosaki, en Francia, en 2016, una declaración hecha por el primo del chileno que está radicado en Europa fue leída ante el tribunal. El joven, que también es chileno, había entregado su testimonio a la policía española sobre la estadía del imputado en Barcelona tras su paso por Francia.

Juan Felipe Ramírez contó que su primo lo contactó para que pudiera hospedarse por unos días en la ciudad de España, en diciembre de 2016. Según su relato, Zepeda habló de su ruptura con Narumi en septiembre, que no la había visto más y que “estaba muy enamorado de una alemana”. Ramírez también reveló que el acusado le rogó “ser discreto con su visita, no contarle a nadie, no publicar nada en Internet”.

El primo de Zepeda volvió a declarar ante la policía catalana en 2017. Enterado de la mentira de Nicolás, quien le escondió el reencuentro con Narumi, él parecía enfadado y desilusionado.

Además, en una entrevista para el medio francés L’est Republicain, dijo que Nicolás Zepeda “hablaba de Narumi en el presente, pero a medida que avanzaba la discusión, el pasado se apoderaba”.

Interés por la asfixia

Ramírez recuerda también una rara conversación que tuvo con Nicolás, quien dijo que se interesaba por “términos médicos relacionados con la muerte por asfixia” y le hizo varias preguntas sobre el “ahorcamiento”.

“¿Qué debo hacer si alguien se ahorcó? ¿Cuánto se tarda en morir? ¿Cuánto tiempo tengo para rescatar a un ahorcado? ¿Cómo saber si después de un ahorcamiento una persona estaba viva o muerta?”, fueron algunas de las preguntas que hizo Zepeda a su primo.

Según Juan Felipe, Nicolás pronunció una frase misteriosa: “A veces tener mucha información implica una gran responsabilidad”.