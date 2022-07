Caso SQM: defensa de Pablo Longueira pide citar como testigos a ex Presidentes Lagos y Piñera

El abogado defensor de Longueira, Alejandro Espinoza, busca que el ex Presidente Ricardo Lagos declare "respecto a la tramitación de la Ley de Royalty durante su gobierno". AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Cristián Meza 18 de julio 2022 · 17:46 hs

La defensa del ex ministro y presidente UDI Pablo Longueira presentó a su lista de testigos de cara al juicio oral en el caso SQM por eventual financiamiento irregular de la política, donde destacan los nombres de los ex Mandatarios Ricardo Lagos y Sebastián Piñera.

Según La Tercera, el abogado defensor de Longueira, Alejandro Espinoza, busca que el ex Presidente Ricardo Lagos declare "respecto a la tramitación de la Ley de Royalty durante su gobierno, del objeto de dicha ley, circunstancias en que se decidió regular el royalty".

Junto con ello, Lagos también tendrá que hacer mención al "conocimiento que tiene de don Juan Pablo Longueira Montes y sus conversaciones en relación con los proyectos de royalty presentados por el Presidente Sebastián Piñera Echeñique durante su primer mandato presidencial, y sobre los hechos que le consten por haber participado en cualquier forma en el mismo y que se relacionen directa o indirectamente con los puntos señalados".

Pablo Longueira es acusado de cohecho y falsificación ideológica de documentos tributarios, por lo que se piden dos penas de 818 días de cárcel y las correspondientes multas.

Además de los ex Presidentes Lagos y Piñera, se presentó en la lista de testigos a los ex ministros Baldo Prokurica, Nicolás Eyzaguirre, Evelyn Matthei, Laurence Golborne, Andrés Zaldívar y Felipe Larraín, a los senadores Juan Antonio Coloma (UDI) y Ricardo Lagos Weber (PPD), junto con Camilo Escalona y Cristián Larroulet.

El Ministerio Público también indaga al ex diputado Roberto León, el otrora asesor de SQM Marcelo Rozas, Marisol Cavieres, secretaria de la presidencia de la UDI, el ex secretario general del PRO, Cristián Warner, el ex gerente general de SQM y Patricio Contesse, ex gerente general de SQM. A ellos se suman Marco Enríquez-Ominami, Longueira y su asistente Carmen Luz Valdivielso.