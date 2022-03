Caso Tomás Bravo: Fiscalía del Biobío ratifica participación de terceros en su muerte

Moisés Bravo enfatizó que "me voy con mucha satisfacción al respecto de haber escuchado avances. Hoy no me voy con las manos vacías a mi hogar“. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Cristián Meza 16 de Marzo 2022 · 20:09 hs

La Fiscalía Regional del Biobío confirmó la participación de terceras personas en la muerte de Tomás Bravo.

Esto fue ratificado por Moisés Bravo, padre del menor, quien fue parte del encuentro del Ministerio Público donde se dieron a conocer los avances de la investigación y de los peritajes realizados en el extranjero.

En declaraciones a la prensa, el papá de Tomás expresó que "hoy fue una reunión bastante diferente a las anteriores. Fue una reunión muy provechosa. Me hubiese gustado escuchar un poco más, pero hay cosas que se deben respetar con el tiempo”.

Moisés Bravo enfatizó que "me voy con mucha satisfacción al respecto de haber escuchado avances. Hoy no me voy con las manos vacías a mi hogar“.

"Hay cosas muy relevantes que en algún momento se van a dar a conocer y la verdad de las cosas es que, si bien estoy herido, me voy con una pequeña luz de esperanza”, detalló el progenitor del menor.

Bravo se mostró esperanzado de que "cada vez estamos más cerca” de saber lo que sucedió en la muerte de Tomás.

Consultado sobre la eventual intervención de terceros, Moisés Bravo recalcó que "no hay duda de eso. Esto es algo que viene hace bastante tiempo, entonces la confirmación era algo que uno venía a buscar, tanto la data y causa (de muerte). La confirmación de terceros si está afirmada”.

Por su parte, su abogado Cristián Echaíz expresó que pedirán a la Fiscalía que se extienda el plazo de investigación, ya que todavía hay diligencias por finalizar.

En tanto, Alejandro Espinoza, director de la Fundación Amparo y Justicia, puntualizó que la reunión tuvo como objetivo “informar a los querellantes y las partes respecto del avance de ciertas diligencias de la investigación que han motivado a la fiscal regional solicitar al tribunal la ampliación del plazo de investigación”.

Entre los peritajes pendientes está uno que se realiza en España para “establecer las circunstancias del fallecimiento de Tomás y arrojar indicios y pruebas concretas respecto de la autoría que tiene en estos hechos el único imputado en esta causa”.