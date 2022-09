Cecilia Pérez lanza nuevo estudio de abogados junto al ex director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas

La ex ministra Cecilia Pérez y el ex director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas Rodrigo Castillo crean nuevo estudio jurídico especializado en Mercados Regulados y Asuntos Públicos.

Por: Cristián Meza 09 de septiembre 2022 · 17:46 hs

La ex ministra Cecilia Pérez; el académico y ex director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas Rodrigo Castillo; el ex director jurídico de la misma Asociación Ricardo Eberle y el ex director de la División Jurídica del Ministerio Secretaria general de Gobierno Jorge Uribe se han unido, junto a un grupo de profesionales, para formar Táctica Abogados Consultores.

Se trata de una firma especialista en mercados regulados con particular foco en derecho administrativo, libre competencia y asuntos públicos.

Desde Táctica Abogados Consultores puntualizaron que “la vasta experiencia de sus socios se pone al servicio de la asesoría de clientes privados y públicos en el desarrollo de sus negocios y el diseño e implementación de políticas públicas en las principales industrias sujetas a regulación, tales como energía, telecomunicaciones, instituciones financieras y recursos naturales, entre otras”.

"Estamos seguros de que podemos acompañar a nuestros clientes, agregando valor y cumplimiento a sus operaciones, desde el conocimiento profundo de las regulaciones existentes y frente a los cambios regulatorios que están experimentando las distintas industrias en que operan”, indicó Cecilia Pérez, socia de la flamante firma.

Pérez, militante RN, fue vocera en el primer y segundo gobierno de Sebastián Piñera, para posteriormente ser designada como ministra de Deportes entre 2019 y 2022.

Tras su salida del mundo político, la abogada, quien es además reconocida hincha del club Universidad de Chile, ingresó en abril de este año como directora de la sociedad concesionaria Azul Azul.

"El reconocido conocimiento de nuestro equipo en materias complejas de regulación económica y derecho administrativo económico, acompañado de nuestra experiencia en asesoría estratégica, gestión de crisis y asuntos públicos, nos permiten ofrecer una asesoría diferente que concilia los aspectos netamente jurídicos con la asesoría estratégica y la gestión de intereses”, agregó por su parte Rodrigo Castillo.