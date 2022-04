Cencosud descartó colusión en precios de la canasta básica: "No tiene ningún asidero"

La compañía negó que exista una concentración en los precios. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Sebastían Dote 22 de Abril 2022 · 18:43 hs

Heike Paulmann, presidenta del holding, rechazó las acusaciones lanzadas en contra de la industria de los supermercados por una eventual colusión que estaría detrás del alza en los precios de la canasta básica.

Durante el jueves un grupo de diputados de la bancada del Partido por la Democracia (PPD) llegó hasta la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para solicitar una investigación a propósito del incremento de los valores de múltiples productos básicos, entre ellos el aceite.

El subjefe la bancada, Cristián Tapia, incluso aseguró que “hemos tenido pruebas que se las hemos entregado hoy al Fiscal Nacional Económico respecto de trabajadores que están en distintos supermercados, y que han visto cómo se ha acumulado bodegaje con aceite, harina y otros alimentos que nos parece súper delicado”.

En la reciente junta de accionistas de la compañía, Paulmann salió al paso de estas acusaciones y aseguró que el incremento en los precios está relacionado directamente con los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania.

“Si el precio está caro no es por concentración de precios, sino porque tenemos un problema en Europa y Rusia, y eso repercute en los precios. No somos solamente nosotros (los que tenemos un alza en los precios de la canasta básica). (...) No tiene ningún asidero decir que acá hay concentración de precios”, comentó la ejecutiva según lo consignado por La Tercera.

La empresaria también opinó sobre la posibilidad de que el Gobierno entregue tarjetas para la compra de alimentos tras el alza de precios de estos productos. “Lo de la tarjeta no lo había escuchado, no le puedo hablar de eso, pero suena como la época de la UP”, añadió.

La controladora de los supermercados Jumbo y Santa Isabel también tuvo palabras para la acusación por colusión en el precio de los pollos que la empresa enfrenta en Perú, señalado que “nosotros tenemos la conciencia muy tranquila. Siempre hemos dicho que somos inocentes y es por eso que vamos a portar toda la información que se nos pida y vamos a ser parte de todas las instancias legales que nos corresponda”.