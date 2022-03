Cerda afirmó que modificaciones al Mepco fueron conversadas con Marcel

Cerda junto con el futuro ministro de Hacienda. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 09 de Marzo 2022 · 11:52 hs

El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, afirmó que la modificación de los parámetros del Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco) fue conversada con su sucesor, Mario Marcel, quien asumirá el cargo el próximo 11 de marzo.

En una entrevista con radio ADN, el actual secretario de Estado reiteró que con la medida se logrará amortiguar el alza en el precio de los combustibles, los que sin el subsidio podrían haber subido en $20 en el caso de las gasolinas y $50 para el petróleo.

“Obviamente lo conversamos con el ministro entrante. Hay que evitar cualquier tipo de roce, no es bueno para el país, y yo creo que este es un tema país”, afirmó la autoridad.

Cerda también comentó que Marcel llegará al Gobierno en un ambiente “bastante exigente, sobre todo por lo que está ocurriendo en materia de la guerra”.

“Otros impactos debería sufrir el trigo, ya que también debería subir sus precios significativamente. Quisiera dar tranquilidad porque gran parte de la cosecha del trigo ya se realizó en Chile. No deberíamos tener problemas de abastecimiento en los próximos meses. Eso no significa que no habrá un alza”, precisó.

Alzas por varias semanas

Cerda enfatizó además que a pesar de la modificación del Mepco las alzas en el precio de la bencina se podrían extender por varias semanas, dependiendo de la extensión y las consecuencias económicas de la invasión rusa a Ucrania.

“Si todo sigue igual, que se mantengan los precios internacionales, deberíamos tener varias semanas de alzas, entre 30 o 40. Nosotros creemos que eso permite que no tengamos el aumento de una sola vez”, manifestó.

El ministro explicó que “queremos que lo entiendan los chilenos, nosotros creemos que eso (el Mepco) que no tengamos un aumento de una sola vez, pero también quisiéramos explicar que las alzas es algo vemos que debería ir ocurriendo hacia adelante”.